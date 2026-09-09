Arda Güler, Inter maçı öncesi UEFA'nın 'en iyi çıkış yapan oyuncu' ödülünü aldı - Son Dakika
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Arda Güler, Inter maçı öncesi UEFA'nın 'en iyi çıkış yapan oyuncu' ödülünü aldı

Arda Güler, Inter maçı öncesi UEFA\'nın \'en iyi çıkış yapan oyuncu\' ödülünü aldı
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun 'en iyi çıkış yapan oyuncusu' seçildi. Ödülünü efsane futbolcu Luis Figo'dan alan Arda, kırmızı kart cezası nedeniyle Inter ile oynanan ilk hafta maçında kadroda yer almadı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'en iyi çıkış yapan oyuncu' ödülünü Inter maçı öncesi aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bugün oynanan maçlarla başlarken, Real Madrid ilk hafta maçında Inter'i konuk etti. Geçtiğimiz sezon çeyrek finalde Bayern Münih'e elenerek Devler Ligi'ne veda eden Real Madrid'de Arda Güler, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Eflatun-beyazlıların iki yıldız ismi Kylian Mbappe ile Arda Güler için ödül töreni düzenlendi. 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 'en iyi çıkış yapan oyuncu' ödülüne layık görülen Arda, anonsla sahaya davet edildi. Kulübün efsane futbolcularından Luis Figo, Arda'ya ödülünü takdim ederken tribünler alkışlarla destek verdi. Kylian Mbappe ise geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde oynadığı 11 maçta 15 gole imza atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Fransız forvet 'Altın ayakkabı' ödülünü teslim aldı.

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Arda Güler, Luis Figo, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Inter maçı öncesi UEFA'nın 'en iyi çıkış yapan oyuncu' ödülünü aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arda Güler, Inter maçı öncesi UEFA'nın 'en iyi çıkış yapan oyuncu' ödülünü aldı - Son Dakika
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