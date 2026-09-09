Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç\'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin görülen davada, Cemil Koç hakkında ‘Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi.

KARAR ÇIKTI

Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 11 sanığın yargılanması devam etti.

AYŞE TOKYAZ'IN KATİLİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Duruşmanın sonunda mahkeme kararlarını açıkladı. Sanık Cemil Koç'a "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Koç, üzerine atılı diğer suçlardan ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.