CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor - Son Dakika
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CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor

CHP\'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti\'ye katılıyor
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CHP'den geçtiğimiz aylarda istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın durumu belirsizliğini koruyor. Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği konuşulurken, İzmir'de başka bir isimle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın yarın AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

CHP’den geçtiğimiz aylarda istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceği belirsizliğini korurken, AK Parti’ye geçeceği yönündeki söylentiler gündemdeki yerini koruyor. Tugay’ın bağımsız olarak sürdürdüğü görevine hangi kulvarda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

"İZMİR'DE FOÇA, CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILIYOR" İDDİASI

İzmir yerel siyasetindeki bu hareketlilik sürerken, bir diğer dikkat çeken iddia da Foça’dan geldi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın yarın düzenlenecek bir törenle AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

İddiayı gazeteci İsmail Saymaz gündeme getirdi. Saymaz, "CHP’li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yarın AK Parti’ye katılıyor." açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saniye Bora Fıçı, Cemil Tugay, AK Parti, Politika, Güncel, İzmir, Foça, Foça, Son Dakika

Son Dakika Foça CHP'yi karıştıracak 'İzmir' iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Acar Serkan Acar:
    insan huzur bulacağı partiye gider chp de yp de kimin eli kimin cebinde belli değil 14 7 Yanıtla
  • SÜLEYMAN REŞAT ÖZKAN SÜLEYMAN REŞAT ÖZKAN:
    Sadece yazıklar olsun diyorum katılırsa... 3 10 Yanıtla
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    bu ülkede neden seçim var ki dünya masraf ülke ekonomisine … kaldırın seçimi makarna varken :) 0 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor - Son Dakika
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