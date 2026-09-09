ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı devirdi - Son Dakika
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ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı devirdi

ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz\'ı devirdi
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ABD Açık tenis turnuvasında Ben Shelton ve Carlos Alcaraz arasında oynanan tarihi maçı 5 set sonunda Shelton kazandı. Gece 03.33'te sona eren zorlu maç 4 saat 28 dakika sürdü ve turnuva tarihinin en geç biten maçı olarak kayıtlara geçti.

ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı 5 sette yenerek yarı finale çıktı.

SHELTON VE ALCARAZ ARASINDA DEV KAPIŞMA

New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam tenis turnuvasının 10. gününde, tek erkeklerde ABD'li Ben Shelton (8) ile geçen yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz (2) karşılaştı.

4 SAAT 28 DAKİKA SÜREN TARİHİ MAÇ

Arthur Ashe kortunda, 4 saat 28 dakika süren mücadelede Shelton, Alcaraz'ı 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. New York yerel saatine göre gece 03.33'te sona eren mücadele, turnuva tarihinin en geç biten maçı olarak kayıtlara geçti. Ben Shelton, yarı finalde vatandaşı Frances Tiafoe ile karşılaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı devirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı devirdi - Son Dakika
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