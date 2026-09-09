Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular - Son Dakika
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Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular

Rusya\'dan korkutan çatışma açıklaması! \'Hazırız\' diye duyurdular
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını öne sürdü. Arktik'teki NATO faaliyetlerinin ülkesine doğrudan tehdit oluşturduğunu savunan Zaharova, Rusya'nın gerektiğinde tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Komi Cumhuriyeti'nin başkenti Sıktıvkar'da düzenlediği haftalık basın toplantısında NATO, Ukrayna ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"RUSYA İLE UZUN SÜRELİ ÇATIŞMAYA HAZIRLANIYORLAR"

NATO ülkelerinin faaliyetleri nedeniyle Arktik'in Rusya ile jeopolitik mücadele alanına dönüştüğünü savunan Zaharova, ittifakın bölgede askeri üstünlük elde etmeye yönelik adımlar attığını söyledi.

Rusya'nın kuzey sınırlarının yakınında yoğun askeri hazırlıklar yürütüldüğünü belirten Zaharova, geniş çaplı tatbikatlara ve NATO'nun askeri kapasitesindeki artışa dikkat çekti.

Zaharova, "NATO'nun askeri kapasitesini artırmaya yönelik planları, sınırlı caydırıcılıktan Rusya ile potansiyel olarak uzun süreli bir çatışmaya hazırlık aşamasına geçildiğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

"TÜM ASKERİ TEKNİK ARAÇLARIMIZI KULLANMAYA HAZIRIZ"

NATO'nun kuzeydeki faaliyetlerinin Rusya'nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunu savunan Zaharova, Moskova'nın olası tehditlara karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Rusya, gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır" dedi.

ZELENSKİY'NİN SÖZLERİNE TEPKİ

Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus sivil havacılığına yönelik daha önceki açıklamalarına da tepki gösterdi. Zelenskiy'nin sözlerini "şantaj ve hava terörünün devlet düzeyinde meşrulaştırılması" olarak nitelendiren Zaharova, Ukrayna'yı destekleyen ülkeleri de "Kiev'in suç ortağı" olmakla suçladı.

TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri dönülmesinin kabul edilemez olduğuna ilişkin açıklamasını hatırlatan Zaharova, anlaşmanın gerektiği şekilde uygulanmadığını savundu. Zaharova, anlaşmayla ilgili "Bundan ancak Batı kazandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular - Son Dakika

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