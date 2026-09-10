İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan

İsmail Kartal\'dan Roma\'ya özel plan! Taktik sil baştan
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında alışılmış düzeninin dışına çıkmaya hazırlanıyor. Eksikler nedeniyle 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyi planlayan Kartal'ın 3-4-2-1'e geçerek hücum hattında Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood ve Vedat Muriqi'ye görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra çıkacağı ilk maçta Roma'yı Kadıköy'de ağırlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, kritik karşılaşma öncesinde oyun planında önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Kartal, basın toplantısında Roma'nın saha genelindeki baskısına karşı oluşacak boşluklardan faydalanmak istediklerini belirtirken, takımının sadece geçiş hücumlarına bağlı kalmayacağını vurguladı.

İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan

4-2-3-1'İ BIRAKIP 3-4-2-1'E GEÇİYOR

İsmail Kartal'ın Roma karşısında 4-2-3-1 yerine 3-4-2-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor. Kaleyi Ederson'a emanet etmeye hazırlanan deneyimli teknik adamın, üçlü savunmayı Oppong, Milan Skriniar ve Nathan Ake ile oluşturmayı planladığı belirtildi.

ORTA SAHADA KANTE VE İSMAİL YÜKSEK

Orta sahanın merkezinde N'Golo Kante ile İsmail Yüksek'in birlikte görev yapması planlanıyor. Kanat beklerde ise Mert Müldür ve Archie Brown'ın forma giymesi bekleniyor. Kartal'ın özellikle beklerin hızından yararlanarak Roma'nın baskı sonrasında bırakacağı boşlukları değerlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan

HÜCUM ÜÇLÜSÜ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin hücum hattında ise Kerem Aktürkoğlu ve Mason Greenwood'un Vedat Muriqi'nin arkasında görev yapması planlanıyor. Santrfor pozisyonunda Vedat Muriqi forma bekliyor.

Böylece sarı-lacivertlilerin Roma karşısındaki planlanan dizilişi şöyle:

  • Ederson
  • Oppong – Skriniar – Nathan Ake
  • Mert Müldür – İsmail Yüksek – Kante – Archie Brown
  • Greenwood – Kerem Aktürkoğlu
  • Vedat Muriqi

Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, İsmail Kartal, Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    keremde hangisinin kasedi var acaba yoksa bu kadar beceriksiz birinin sürekli 11 oynaması mümkün değil 3 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    İsmail Kartal'ın bir oyun planı olduğunu zannetmiyorum. Bu arada Takımda çok kaliteli ayaklar var, doğru çoğu ismaile güvenmiyor. 3 0 Yanıtla
  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Şu lukakuyu bı 11 de başlat da bı görelim ne yapıyor adam dakka 70.80 lerde koyuyorsun o dakikadan sonra ne beklicen ondan al orta alana forvet arkası ve forvet beraberi oynasın 1 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    BUDA OKAN GİBİ AKŞAM HAKEM DER DURUR TÜRK TEKNİK HEYET HATAYI ASLA KABUL ETMEZ 0 0 Yanıtla
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