''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar - Son Dakika
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''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar

\'\'Bu kez şampiyon olacağız\'\' dedikleri sezona felaketle başladılar
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Sezona şampiyonluk parolası ile giren 3. Lig ekibi Karşıyaka, 2026-2027 sezonunun ilk maçında deplasmanda Etimesgutspor'a 1-0 mağlup olarak 5 sezon sonra lige yenilgiyle başladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, mutlak şampiyonluk parolası ile girdiği 2026-2027 sezonunun ilk maçında deplasmanda Etimesgutspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup olarak 5 sezon sonra lige yenilgiyle başladı.

5 YIL SONRA LİGE KAYIPLA GİRDİLER

Karşıyaka, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Afyonspor'u mağlup ederek sezona galibiyetle başlarken, 2024-2025 sezonunda Kırşehirspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, 2023-2024 sezonunda Eynesil Belediyespor'u, 2022-2023 sezonunda ise Nevşehir Belediyespor'u mağlup ederek ilk haftaları galibiyetle geçti. Kaf-Kaf'ın sezonun açılış haftasındaki son mağlubiyeti ise 2021-2022 sezonunda Erokspor karşısında geldi. Böylece Karşıyaka, 5 sezon sonra lige kötü bir başlangıç yapmış oldu.

HAFTAYA DERBİ VAR

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar, İzmir derbisiyle birlikte bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, Altay karşısında galip gelerek Etimesgutspor mağlubiyetini telafi etmek ve sezonun ilk 3 puanını almak istiyor.

Etimesgut, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar - Son Dakika

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