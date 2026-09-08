Devrim Muhafızları: ABD\'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'nın girişinde ABD'ye ait insansız bir su altı aracını ele geçirdiğini açıkladı. İran tarafı, şafak vakti gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun ardından aracın kontrol altına alındığını duyururken, görüntülerin ilerleyen saatlerde yayımlanacağını bildirdi. ABD'den ise İran'ın son açıklamasına ilişkin henüz doğrulama gelmedi.

ŞAFAK VAKTİNDE OPERASYON

Devrim Muhafızları Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyon bugün şafak vakti Hürmüz Boğazı'nın girişinde gerçekleştirildi.

İran tarafı, "karmaşık bir operasyon" olarak nitelendirdiği faaliyet sırasında ABD'ye ait gelişmiş bir insansız su altı aracının tespit edildiğini ve ardından ele geçirildiğini öne sürdü.

"ABD'NİN EN MODERN ARAÇLARINDAN BİRİ"

Devrim Muhafızları, ele geçirilen aracın 2025 yılında ABD filosuna teslim edildiğini ve ileri denizaltı teknolojileriyle donatıldığını iddia etti.

İran'ın açıklamasında araç, ABD'nin "en modern akıllı ve insansız denizaltılarından biri" olarak tanımlandı. Ancak aracın modeli ve hangi ABD birimine bağlı olduğu konusunda ayrıntı paylaşılmadı.

İran'ın aracın özellikleri ve teslim tarihi hakkındaki iddiaları da şu aşamada bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

GÖRÜNTÜLERİN YAYIMLANACAĞINI DUYURDULAR

İran Devrim Muhafızları, operasyon sırasında çekildiği belirtilen görüntülerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Bu nedenle aracın gerçekten ele geçirilip geçirilmediği ve İran'ın elinde bulunduğu iddiası, görüntüler yayımlanana veya ABD tarafından doğrulanana kadar İran'ın resmi açıklamasına dayanıyor.

HÜRMÜZ'DE PEŞ PEŞE GELİŞMELER

İran'ın açıklaması, Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi. 6 Eylül'de İran, boğaza girmeye çalışan ABD'ye ait insansız bir deniz aracını vurduğunu öne sürmüş, ABD ise bu iddiayı reddetmişti.

İran ayrıca son günlerde Basra Körfezi'nde yeni bir deniz güvenlik/yasak bölgesi oluşturabileceğinin sinyalini verdi. 8 Eylül tarihli dış basın haberlerinde, Tahran'ın Hürmüz çevresindeki ABD savaş gemilerine yönelik tehditlerini artırdığı ve bölgedeki deniz trafiği üzerinde daha fazla kontrol kurmaya çalıştığı aktarılıyor.

ABD BÖLGEDE İNSANSIZ SİSTEMLER KULLANIYOR

ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı ve çevresinde insansız sistemler kullanması yeni değil. ABD 5. Filosu, bölgede insansız su altı araçları (UUV), insansız su üstü araçları (USV) ve insansız hava araçlarını (UAV) operasyonlarına entegre ettiğini daha önce resmi olarak açıklamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da 2026'da insansız su altı araçlarının kullanıldığı askeri faaliyetlere ilişkin görüntüler yayımladı.

ABD-İRAN GERİLİMİNİN MERKEZİNDE HÜRMÜZ VAR

Hürmüz Boğazı, son aylarda ABD ile İran arasındaki gerilimin en kritik noktalarından biri haline geldi. Boğazdaki ticari gemi trafiği, çatışmaların yoğunlaştığı dönemlerde savaş öncesindeki seviyelerin oldukça altına geriledi. Bölge aynı zamanda dünya enerji ticareti açısından kritik önemde. Savaş öncesinde küresel petrol ve LNG sevkiyatının yüzde 20'den fazlası Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyordu.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK AÇIKLAMADA

İran'ın son duyurusunun ardından gözler Washington ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na çevrildi. ABD'nin aracın kaybolduğunu veya İran tarafından ele geçirildiğini doğrulayıp doğrulamayacağı, olayın boyutunun netleşmesi açısından kritik olacak.