Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil yol işaretleme aracına çarptı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil yol işaretleme aracına çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda otomobil yol işaretleme aracına çarptı
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Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden bir otomobil, yol çalışması uyarılarına rağmen Karayolları'na ait yol işaretleme aracına çarptı. Kaza anı, başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansırken, trafikte yoğunluk oluştu.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yol çalışması nedeniyle ışıklı uyarıların yapıldığı yolda sol şeritte ilerleyen otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol işaretleme aracına çarptı. Kaza araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yol çalışması nedeniyle sürücülerin uyarılması amacıyla yola 'Çalışma var' yazılı uyarı levhaları yerleştirildi. Sol şeritte ilerleyen otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol işaretleme aracına çarptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil yol işaretleme aracına çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil yol işaretleme aracına çarptı - Son Dakika
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