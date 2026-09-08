Rusya\'dan Körfez\'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Körfez bölgesinde kurulması planlanan yeni güvenlik mimarisine İran'ın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Anlaşması'na dikkat çeken Lavrov, İran'ın da sürece katılmasının Rusya'nın yıllardır savunduğu bölgesel güvenlik konsepti açısından "en pratik adım" olacağını belirtti.

İRAN'IN KÖRFEZ GÜVENLİK SİSTEMİNE KATILMASINI İSTEDİ

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelen Lavrov, Körfez bölgesinin güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın 20 yılı aşkın süre önce Arap ülkeleri ile İran'ı kapsayan ortak bir güvenlik konsepti geliştirilmesi için toplantılar yapılmasını önerdiğini hatırlatan Lavrov, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Lavrov, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin de sürece dahil edilmesinin görüşmeleri kolaylaştırabileceğini ifade etti.

"İRAN İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER NORMALLEŞMİŞTİ"

Bölgedeki dengelerin ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından değiştiğini savunan Lavrov, Tahran ile Riyad arasındaki yakınlaşmayı hatırlattı.

Lavrov, "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığından birkaç yıl önce, Çin'in girişimi ve bizim aktif teşvikimiz sayesinde İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler normalleşmişti" dedi.

TÜRKİYE'NİN DE YER ALDIĞI MEKKE ANLAŞMASINI İŞARET ETTİ

Lavrov, açıklamasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından ortaya konulan, kolektif güvenlik ve savunma ittifakına yönelik çerçeve sunan Mekke Anlaşması'na da değindi.

Söz konusu yapının başka ülkelerin katılımına açık olduğuna dikkat çeken Lavrov, Mısır'ın adının sıkça gündeme geldiğini, Cezayir'in olası katılımının da olumlu sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

"EN PRATİK ADIM OLACAKTIR"

İran'ın da oluşturulacak güvenlik mekanizmasına dahil edilmesinin önemini vurgulayan Lavrov, "Eğer böyle bir yapı, İran'ın bu sürece katılabileceği koşullar üzerinde de anlaşmaya varırsa, bence bu, başlangıçta formüle ettiğimiz konsept yönünde atılacak en pratik adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın süreçte liderlik arayışında olmadığını belirten Lavrov, Moskova'nın bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturmasına destek vermeye hazır olduğu mesajını verdi.