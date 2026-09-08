Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya\'dan Körfez\'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Körfez'de kurulacak yeni güvenlik sistemine İran'ın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Anlaşması'nı işaret eden Lavrov, İran'ın sürece katılmasının bölgesel güvenlik açısından "en pratik adım" olacağını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Körfez bölgesinde kurulması planlanan yeni güvenlik mimarisine İran'ın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yer aldığı Mekke Anlaşması'na dikkat çeken Lavrov, İran'ın da sürece katılmasının Rusya'nın yıllardır savunduğu bölgesel güvenlik konsepti açısından "en pratik adım" olacağını belirtti.

İRAN'IN KÖRFEZ GÜVENLİK SİSTEMİNE KATILMASINI İSTEDİ

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelen Lavrov, Körfez bölgesinin güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın 20 yılı aşkın süre önce Arap ülkeleri ile İran'ı kapsayan ortak bir güvenlik konsepti geliştirilmesi için toplantılar yapılmasını önerdiğini hatırlatan Lavrov, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Lavrov, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin de sürece dahil edilmesinin görüşmeleri kolaylaştırabileceğini ifade etti.

"İRAN İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER NORMALLEŞMİŞTİ"

Bölgedeki dengelerin ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından değiştiğini savunan Lavrov, Tahran ile Riyad arasındaki yakınlaşmayı hatırlattı.

Lavrov, "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığından birkaç yıl önce, Çin'in girişimi ve bizim aktif teşvikimiz sayesinde İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler normalleşmişti" dedi.

TÜRKİYE'NİN DE YER ALDIĞI MEKKE ANLAŞMASINI İŞARET ETTİ

Lavrov, açıklamasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından ortaya konulan, kolektif güvenlik ve savunma ittifakına yönelik çerçeve sunan Mekke Anlaşması'na da değindi.

Söz konusu yapının başka ülkelerin katılımına açık olduğuna dikkat çeken Lavrov, Mısır'ın adının sıkça gündeme geldiğini, Cezayir'in olası katılımının da olumlu sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

"EN PRATİK ADIM OLACAKTIR"

İran'ın da oluşturulacak güvenlik mekanizmasına dahil edilmesinin önemini vurgulayan Lavrov, "Eğer böyle bir yapı, İran'ın bu sürece katılabileceği koşullar üzerinde de anlaşmaya varırsa, bence bu, başlangıçta formüle ettiğimiz konsept yönünde atılacak en pratik adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın süreçte liderlik arayışında olmadığını belirten Lavrov, Moskova'nın bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturmasına destek vermeye hazır olduğu mesajını verdi.

Suudi Arabistan, Sergey Lavrov, Pakistan, Türkiye, Körfez, Mekke, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Rusya Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Dostu Trump izin vermez 0 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    oldu olacak israili de alsınlar iran ne alaka 0 0 Yanıtla
  • Selcuk Sarı Selcuk Sarı:
    barış sağlandıktan sonra neden olmasın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor
Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor
Salah’a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti Salah'a Trabzonspor tarihine geçmesi için 4 maç yetti
Bu adamlar gerçekten çıldırmış Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp aynı şeyi yaptı

17:14
Şampiyonlar Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nı kabul etti
Şampiyonlar Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
17:10
Karim Benzema Kabe’ye gitti Paylaşımına tek cümlelik not
Karim Benzema Kabe'ye gitti! Paylaşımına tek cümlelik not
16:49
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıldır oturduğu koltuğu bırakıyor
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıldır oturduğu koltuğu bırakıyor
16:47
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:08
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
15:50
12 ülkeden İsrail’e ortak yaptırım kararı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı
15:17
Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
15:04
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 17:25:00. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement