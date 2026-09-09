Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Turgutluspor'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi. Genç teknik direktör, yeni sezonda takımın başında sahaya çıkacak. Turgutluspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü olan Zeynep Mestan, "Avrupa'dan Pep Guardiola'yı örnek alıyorum. Türkiye'den de Sergen Yalçın'ı örnek verebilirim'' dedi.

Manisa'yı yıllarca 2. ve 3. Lig'de temsil ettikten sonra geçen sezon Manisa Süper Amatör Lig'e düşen Turgutluspor'da teknik direktörlüğe 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi. Turgutluspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü olan Zeynep Mestan, Türk futbolunda kadınların yerinin daha fazla olması gerektiğini söyledi. 

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Daha önce Kadınlar 3. Ligi'nde futbolcu olarak forma giyen 30 Temmuz 2004 doğumlu Mestan, Turgutluspor’un ilk kadın teknik direktörü oldu. Genç teknik direktör, kulüp binasında düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turgutluspor Başkanı Yılmaz Gençtürk, kadınların her alanda yer alması gerektiğini belirterek Zeynep Mestan'a güvendiklerini söyledi. Gençtürk, Mestan'ın kendilerine sunduğu projeler ve yapılan görüşmelerin ardından bu kararı aldıklarını ifade etti.

''KADININ HER YERDE OLMASINI İSTİYORUZ''

Zeynep Mestan'ın göreve getirilmesiyle önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Gençtürk, "Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu biliyoruz. Biz kadının Türkiye'de her yerde olmasını istiyoruz. Bir kadın ambulans şoförü olabiliyorsa neden bir takımın teknik direktörü olmasın ? Zeynep hocamıza çok güveniyoruz. Bilgisine ve taktik bilgisine inanıyoruz. Biz bu yola çıktığımızda, 'Bir kadın hoca niye olmasın?' dedik. Türkiye tarihinde bir ilke imza atalım istedik" dedi. Zeynep Mestan'ın yalnızca reklam amacıyla göreve getirilmediğini vurgulayan Gençtürk, "Biz büyük bir yatırım yaptık, büyük bir oluşum içerisine girdik. Takımımızı bilgisine inandığımız bir kadına teslim etmek için bu kararı aldık. Kendisi bize projeler sundu. Teknik ekipteki arkadaşlarla yapılan istişareler sonunda kendisine inandık ve bu yola baş koyduk" diye konuştu.

Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı

''ÖN YARGILARIN KIRILMASINI İSTİYORUZ''

Zeynep Mestan'ın göreve başlamasının ardından sosyal medyada farklı tepkiler geldiğini belirten Gençtürk, ön yargıların kırılmasını istediklerini söyledi. Gençtürk, "Ön yargılar çok. Türkiye'de kadının bazı yerlerde olmaması gerektiğini düşünen insanlar var. Biz ön yargının kırılmasını istiyoruz. Bir destek olunsun istiyoruz. Takımımız sahaya çıktığında, teknik ekibimizi ve Zeynep hocamızı görsünler. Turgutluspor ne yapıyor, ne ediyor bir görsünler. Başarısızlık olursa biz buradayız. Gece gündüz tesislerdeyiz. Kimseden kaçmıyoruz. Amacımız Turgutluspor'u kısa sürede eski günlerine döndürmek ve marka değerine değer katmak" ifadelerini kullandı.

Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı

ZEYNEP MESTAN: ''HÜCUM FUTBOLU OYNATMAK İSTİYORUM''

Turgutluspor'un ilk kadın teknik direktörü Zeynep Mestan ise görevinin sorumluluğunun farkında olduğunu söyledi. Türk futbolunda kadınların daha fazla yer almasını istediğini belirten Mestan, "Umarım ilerleyen vadelerde kadının yerini Türk futbolunda daha da sağlam hale getireceğiz. Futbolculuk kariyerimde de çeşitli zorluklar yaşamış bir insan olarak bununla ilgili ilk adımı ben atıyorum. Umarım sonrasında başka insanlardan ve sporculardan da bu şekilde adımlar gelir" dedi.

Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı

''AMACIM TAKİPÇİMİN ARTMASI DEĞİL''

Sanal medyada kendisine yönelik olumlu ve olumsuz birçok yorum yapıldığını belirten Mestan, "Takipçilerim arttı ama benim amacım bu değil. Başkanımız bana, 'Hocalık yapabileceğinden şüphem yok ama tepkilerle başa çıkabilecek misin?' dedi. Ben de çıkabileceğimi söyledim. Sezon sonunda kendimizi herkese kanıtlamış olacağız. Sosyal medyadan ağır tepkiler alacağımı biliyordum. Hakaretler, tehditler ve çok iyi yorumlar var. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Biz tamamen sahaya ve sezon sonunda elde edeceğimiz başarıya odaklanacağız" diye konuştu.

Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı

''SORUN YAŞARSAK ÇÖZERİM''

Erkek takımını çalıştıracak olmasının kendisi için yeni bir deneyim olduğunu ifade eden Mestan, "Öncelikle oyuncuma saygı duyarak çalışacağım. Siz oyuncuya saygı duymazsanız oyuncudan da saygı bekleyemezsiniz. Güzel futbol oynatmak istiyorum. Hücum futbolu oynamak istiyorum. Taraftarımız stada geldiğinde güzel ve bol gollü skorlar görsün istiyorum. Oyuncu grubum gerçekten çok iyi niyetli insanlardan oluşuyor. Herhangi bir kaos yaşamadan sezonu geçireceğimize inanıyorum. Bir sorun yaşarsak da çözebileceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı

''GUARDİOLA VE SERGEN YALÇIN'I ÖRNEK ALIYORUM''

Antrenörlük belgelerinin tam olduğunu belirten Zeynep Mestan, örnek aldığı teknik direktörlerin sorulması üzerine, "Avrupa'dan Pep Guardiola'yı örnek alıyorum. Türkiye'den de Sergen Yalçın'ı örnek verebilirim" dedi. Futbolu erken yaşta bırakıp teknik direktörlüğe yönelmesinin nedenini de anlatan Mestan, "Futbolu bırakmamın ilk sebebi üniversiteydi. Spor bilimleri okumayı kesinlikle çok istiyordum. Antrenörlük benim için büyük bir hedefti" diye konuştu. Altyapı çalışmalarına da önem vereceğini belirten Mestan, "İlerleyen dönemlerde altyapı çalışmalarının meyvelerini A takıma kazandırmak, burada uzun süre kalmak ve bu camiada başarılı olmak istiyorum. İlk 5 yıldaki hedefim Turgutluspor'u 1'inci Lig'e çıkarmak" dedi.

Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı

''MUTFAKTA DEĞİL FUTBOLDA İDDİALIYIM''

Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan, Trendyol 1'inci Lig'de yer alan Muğlaspor'un teknik patronu Yalçın Koşukavak'ın geçen haftalarda düzenlenen basın toplantısına kadın basın mensuplarının katılımının yüksek olması üzerine, ‘Daha önce basın toplantısında bu kadar bayan görmemiştim. Bilsem kısırımı da altınımı da alırdım, gün yapardık. Sizde şimdi soru da yoktur’ sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine, "Yalçın hoca da çok başarılı bir hoca. Türk futbolundan yıllarca bildiğimiz bir hoca. Mutfakta iyi değilim ama futbolda iddialıyım" şeklinde yanıt verdi.

Sergen Yalçın, Pep Guardiola, Turgutluspor, Turgutlu, Türkiye, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir Halis demir:
    eyvaah sergeni örnek alıyorsan sende bittin 0 1 Yanıtla
  • beratbursa37@gmail.com [email protected]:
    bu da bir proje ne gerek var yani şimdi reklam yapmaya adam mı kalmadı futbolla ilgilenecek 0 0 Yanıtla
  • hamdullahs013@gmail.com [email protected]:
    Maşaallah Mankenleri Bile Aşmiş. Başarılar dilerız 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
Savaş yeniden kızıştı Hark Adası çevresinde art arda patlamalar Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
Tarımda destek tutarları artırıldı Tarımda destek tutarları artırıldı
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak
Cinsel ilişki vaadiyle tuzağa düşürdü 3 erkeğin sonu korkunç oldu Cinsel ilişki vaadiyle tuzağa düşürdü! 3 erkeğin sonu korkunç oldu
“Sisi“ lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı Avukatlarından ilk açıklama "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama
Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı
Rihanna yine çok iddialı Verdiği pozlarla sınırları zorladı Rihanna yine çok iddialı! Verdiği pozlarla sınırları zorladı
Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar Ama tek bir şartı var Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
İran’dan intikam yemini Hedefte 2 Arap ülkesi var İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
İzmir’de banka soygunu girişimi Bir görevli rehin alındı İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir görevli rehin alındı

19:17
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
19:14
İzmir’de banka soygunu girişimi Bir görevli rehin alındı
İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir görevli rehin alındı
19:00
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
18:39
Arda Güler’in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
18:11
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
17:25
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış
Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
17:09
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
17:01
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:38
Derbinin faturası ağır olabilir Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir
Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir
16:33
18 yıl sonra ilk maç İsmail Kartal’dan iddialı Roma sözleri
18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
16:13
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
14:44
Düğün gecesi evinde ölü bulundu Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 19:25:12. #7.12#
SON DAKİKA: Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement