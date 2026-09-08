Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı - Son Dakika
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Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı

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İş dünyasının duayen isimlerinden 95 yaşındaki Rahmi Koç, katıldığı bir yemeğin ardından piste çıkarak dans etti. İlerleyen yaşına rağmen enerjisiyle dikkat çeken Koç'un yemek sonrası dans etmesi gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.

95 yaşındaki Rahmi Koç, katıldığı yemeğin ardından bu kez iş dünyasındaki faaliyetleriyle değil, dansıyla dikkat çekti. Koç, yemek sonrasında piste çıkarak dans etti.

95 YAŞINDA DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin iş dünyasında uzun yıllardır öne çıkan isimlerinden Rahmi Koç, katıldığı bir yemeğin ardından gecenin keyfini dans ederek çıkardı. 95 yaşındaki Rahmi Koç, yemek sonrasında müzik eşliğinde piste çıktı. Koç'un ilerleyen yaşına rağmen dans etmesi gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu. 

Rahmi Koç'un yaşı, görüntülerin en dikkat çeken ayrıntısını oluşturdu. 95 yaşındaki Koç'un yemek sonrasında dans etmesi, geceye farklı bir renk kattı. 

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Son Dakika Rahmi Koç Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Uğur Kart Uğur Kart:
    ADAM NE ÇAKMIŞTI GUNDİLERE . 0 2 Yanıtla
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