Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı

95 yaşındaki Rahmi Koç, katıldığı yemeğin ardından bu kez iş dünyasındaki faaliyetleriyle değil, dansıyla dikkat çekti. Koç, yemek sonrasında piste çıkarak dans etti.

95 YAŞINDA DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin iş dünyasında uzun yıllardır öne çıkan isimlerinden Rahmi Koç, katıldığı bir yemeğin ardından gecenin keyfini dans ederek çıkardı. 95 yaşındaki Rahmi Koç, yemek sonrasında müzik eşliğinde piste çıktı. Koç'un ilerleyen yaşına rağmen dans etmesi gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Rahmi Koç'un yaşı, görüntülerin en dikkat çeken ayrıntısını oluşturdu. 95 yaşındaki Koç'un yemek sonrasında dans etmesi, geceye farklı bir renk kattı.