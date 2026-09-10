Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları

Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasında Sporting lehine verilen penaltı kararına öfkelenen Okan Buruk'un hakemlere yönelik “O... çocukları, Allah belanızı versin” sözleri kameralara yansıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasında Sporting lehine verilen penaltı kararı sonrası çılgına dönen Okan Buruk'un hakeme yönelik küfürlü sözleri kameralara yansıdı.

SPORTING 54. DAKİKADA PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 54. dakikasında Sporting'in golcüsü Luis Suarez savunma arkasına sarktı. Ismail Jakobs'un müdahalesinin ardından hakem Espen Eskas penaltı noktasını gösterdi. Karar sonrası Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet yoğun şekilde itiraz etti.

OKAN BURUK ÇILGINA DÖNDÜ

Penaltı kararına en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı teknik direktörün kulübeden hakeme yönelik sert tepkisi kameralara yansıdı.

AĞZINDAN ÇOK AĞIR SÖZLER ÇIKTI

Görüntülerde Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakemlere doğru tepki gösterirken “O... çocukları, Allah belanızı versin” dediği duyuldu.

GALATASARAY 3-1 MAĞLUP OLDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde Sporting'e 3-1 mağlup olarak Portekiz'den puansız ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sporting Lisbon, Luis Suárez, Galatasaray, Okan Buruk, Sporting, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Çok ayıp Okan senin gibi edepli birine hiç yakışmıyor, biz seni ahlaklı edepli biliriz…! 5 2 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    az bile söylemiş,penaltı,kırmızı kart. 0 5 Yanıtla
  • Ercan soykök Ercan soykök:
    SES DUYULUYORDU DUDAK OKUMAYA GEREK KALMADI 1 1 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    alıştınız Türkiye'de hakemler le maç almaya şimdi anlayın nasıl olduğunu 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
The Challenge Supercar Rally Bodrum’da sona erdi The Challenge Supercar Rally Bodrum'da sona erdi
Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı
Sultangazi’de ‘parka gidiyorum’ diye evden çıkan anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp Sultangazi'de ‘parka gidiyorum’ diye evden çıkan anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens
Alevlerin karşısında tek yürek oldular Kimi traktörle kimi motosikletle koştu Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak
Defne Samyeli’nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu

08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
08:27
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
08:12
Bu takımın şakası yok İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar
Bu takımın şakası yok! İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar
07:58
Apple’dan lansman sonrası sürpriz karar Eski iPhone’lara zam geldi
Apple'dan lansman sonrası sürpriz karar! Eski iPhone'lara zam geldi
06:41
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
06:27
Yunanistan’dan Ankara’yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 08:41:37. #7.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement