Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynandı; PSG 6 golle fark yarattı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün 6 karşılaşma oynandı. Barcelona, PSG ve diğer ekipler sahne alırken PSG, Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup ederek günün en farklı galibiyetine imza attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı. Devler Ligi'nde ilk haftanın ikinci gününde toplam 6 karşılaşma oynandı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Barcelona – Feyenoord: 5-1
Stuttgart – Viking: 3-1
Liverpool – Atletico Madrid: 2-1
Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava: 6-1
Sporting – Galatasaray: 3-1
Napoli – Arsenal: 0-1
Kaynak: DHA
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