Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki parti heyetiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti; törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında parti heyeti ve vatandaşlarla Aslanlı Yol’dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin ve CHP’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde çektirilen hatıra fotoğrafının ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti.

Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

"TEMİZ SİYASET" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ 

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kılıçdaroğlu, deftere şu satırları kaydetti: "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partimizin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde, 9 Eylül'ün bağımsızlık ve kuruluş ruhuyla huzurunuzdayız. Yaktığınız bağımsızlık ateşi bugün de yolumuzu aydınlatıyor; kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi, bizlere bıraktığınız en büyük emanetlerden biri olarak yaşamaya devam ediyor. Emanetinize layık olmak; Cumhuriyet Halk Partisi’nin dokularına işlenen ahlakı, adaleti ve erdemi korumak, her türlü yozlaşmadan arınma iradesini ve temiz siyaset anlayışını kararlılıkla sürdürmek demektir. Bu sorumluluğun gereği olarak, Cumhuriyetimizi 2’nci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağımıza ve millet egemenliğini eksiksiz hakim kılacağımıza söz veriyoruz. 9 Eylül ruhundan aldığımız güçle ülkemizi demokrasinin, adaletin ve umudun ülkesi yapma mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; hayatını yitirmiş tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygıyla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA EŞLİK ETTİ

Törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. 

Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

İNÖNÜ'NÜN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİLER 

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'deki programın ardından CHP’nin 2’nci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret ederek dualarla andı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Zeydan Karalar, Vahap Seçer, Ahmet Akın, Anıtkabir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    zeydan başkan tarafını belli etmiş çalışmıyordu adanada artık bol bol gezebilir 1 0 Yanıtla
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