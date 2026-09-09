Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik - Son Dakika
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Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yeniden Refah Partisi'nin eski ilçe başkanlarından iş insanı Atilla İnç, evinde silahla karnından vurulmuş halde ağır yaralı bulundu. İnç'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yeniden Refah Partisi'nin eski ilçe başkanlarından iş insanı Atilla İnç, evinde silahla karnından vurulmuş halde ağır yaralı bulundu.

Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

SİLAH SESİNE KOMŞULAR KOŞTU

Olay, önceki gece Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniden Refah Partisi'nin eski Nazilli İlçe Başkanı ve iş insanı Atilla İnç'in evinden silah sesi geldi. 

Komşuları ve yakınları, durumdan şüphelenerek eve girdi. İnç'i yerde kanlar içerisinde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

DURUMU AĞIR

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan İnç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Atilla İnç'in intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik - Son Dakika

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