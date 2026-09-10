IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı - Son Dakika
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IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı
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Apple'ın iOS 27 ile duyurduğu iPhone Handoff, aynı telefon numarasının iki farklı iPhone arasında kullanılmasına imkan tanıyor. Türkiye'de yüksek IMEI kayıt ücretleri nedeniyle dikkat çeken özellik, IMEI kayıt zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Sistemin Türkiye'deki operatörler tarafından desteklenip desteklenmeyeceği ise henüz belli değil.

Apple'ın iPhone 18 Pro serisi ve ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttığı lansmanın ardından yeni özelliklerin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan biri de iOS 27 ile kullanıma sunulan iPhone Handoff oldu.

TEK NUMARA İKİ iPHONE'DA KULLANILABİLECEK

Apple'ın yeni sistemi, aynı telefon numarasının iki farklı iPhone arasında kullanılmasına imkan sağlıyor. Kullanıcı bir cihazı ana iPhone, diğerini ise ikincil iPhone olarak belirliyor.

Ana eSIM birinci telefonda kalırken ikinci cihaza aynı numaraya bağlı ek bir eSIM tanımlanıyor. Kullanıcı hangi iPhone'un kilidini açıp kullanmaya başlarsa telefon numarası otomatik olarak o cihazda aktif hale geliyor. Numara aynı anda yalnızca bir iPhone'da aktif tutuluyor. Aramalar, mesajlar, sesli mesajlar ve Bul konumu da aktif telefona geçiyor.

iPHONE DUO İLE DAHA DA ANLAMLI HALE GELDİ

Özelliğin Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ile aynı dönemde gündeme gelmesi de dikkat çekti. Böylece kullanıcılar teorik olarak günlük kullanım için klasik bir iPhone'u, ihtiyaç duyduklarında ise Duo gibi farklı bir modeli aynı telefon numarasıyla kullanabilecek. Apple da Handoff'u, farklı ihtiyaçlara göre iki iPhone arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran bir sistem olarak tanımlıyor.

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI KAYIT ÜCRETİ TARİH Mİ OLUYOR?

Türkiye açısından en çok merak edilen nokta ise sistemin yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt sürecini etkileyip etkilemeyeceği.

Şimdilik cevap hayır. iPhone Handoff, telefon numarası ve eSIM'in iki cihaz arasında kullanılmasını sağlıyor; cihazların IMEI kayıt statüsünü değiştirmiyor. Apple'ın Türkiye için yayımladığı bilgilere göre BTK, Türkiye'de kullanılan yurt dışı cihazların IMEI numaralarının 120 gün içerisinde kaydedilmesini zorunlu tutuyor. Kayıt yapılmadığında cihaz Türkiye'deki mobil şebekelere erişemiyor.

Dolayısıyla Handoff'un mevcut haliyle “bir IMEI kayıt ücreti ödeyip iki yurt dışı iPhone'u sınırsız kullanma” imkanı sunduğunu söylemek mümkün değil.

TÜRKİYE'DE KULLANILABİLECEK Mİ?

Bir diğer kritik nokta ise operatör desteği. Apple'a göre iPhone Handoff'un çalışması için her iki cihazın da iOS 27 veya daha yeni bir sürümü kullanması ve mobil operatörün sistemi desteklemesi gerekiyor.

Özellik ilk aşamada ABD'de T-Mobile, Almanya'da ise Telekom abonelerine sunuluyor. Apple'ın mevcut destek listesinde Türkiye'den bir operatör bulunmuyor. Apple ayrıca operatörlerin Handoff için ek ücret talep edebileceğini belirtiyor.

GÖZLER TÜRKİYE'DEKİ OPERATÖRLERDE

iPhone Handoff'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve Türk Telekom, Turkcell veya Vodafone'un sistemi destekleyip desteklemeyeceği henüz açıklanmış değil. Ancak Apple'ın tek numarayı iki farklı iPhone arasında taşıyan yeni sistemi, yüksek IMEI kayıt maliyetlerinin tartışıldığı Türkiye'de farklı kullanım senaryolarını yeniden gündeme taşıyacak gibi görünüyor.

Cep Telefonu, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Iphone, Apple, Son Dakika

Son Dakika Apple IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • poyraz can poyraz can:
    imeil tarih oluyor diyip imail zorunlulugunu kaldırmıyor diyerek haber yaptığınızimi sanıyorsunuz 3 0 Yanıtla
  • tolga değirmen tolga değirmen:
    Mehmet şimsek uyku tutmamistir bu aksam bu habere ?? 1 0 Yanıtla
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