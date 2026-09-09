Beyoğlu’nda 'boyun kütletme' işlemi sırasında fenalaşan kişi hayatını kaybetti: Şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu’nda 'boyun kütletme' işlemi sırasında fenalaşan kişi hayatını kaybetti: Şüpheli tutuklandı

Beyoğlu’nda \'boyun kütletme\' işlemi sırasında fenalaşan kişi hayatını kaybetti: Şüpheli tutuklandı
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İstanbul Beyoğlu'nda masaj ve hacamat yaptıran B.T (42), boynuna uygulanan işlem sonrasında hayatını kaybetti. Ş.K (43) tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda masaj ve hacamat yaptıran B.T boynuna uygulanan kütletme işlem sonrasında hayatını kaybetti.

Olay, 21 Mayıs günü Beyoğlu ilçesi Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.T (42), kardeşi S.T ile birlikte yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıkları Ş.K’nın evine gitti. Sırt ve boyun ağrısı bulunduğunu söyleyen B.T’ye hacamat ve masaj uygulandı. Masaj sırasında Ş.K’nın B.T’nin boynunu tutarak çekme ve "kütletme" işlemi uyguladığı, hemen ardından kendisini kötü hissettiği belirtildi. Kısa süre içerisinde bilincini kaybeden B.T için sağlık ekiplerine haber verildi.

KALBİ DURDU, YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan B.T’nin kalbinin durduğu belirlendi. Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen ve entübe edilen B.T, yoğun bakım ünitesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KURS BELGEM VAR" SAVUNMASI

Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ş.K, ifadesinde yaklaşık 5-6 yıldır gelir elde etmek amacıyla hacamat ve masaj uygulamaları yaptığını, masörlük kurs belgesi bulunduğunu öne sürdü.

B.T’ye yaklaşık 5 dakika masaj yaptıktan sonra boynundan tutarak çekme işlemi uyguladığını anlatan Ş.K, işlemin hemen ardından B.T’nin fenalaştığını söyledi. Ş.K, olayda kasıt veya zarar verme amacı bulunmadığını savunarak B.T’nin neden fenalaştığını bilmediğini ifade etti.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K hakkında, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a muhalefet ve 'taksirle ölüme neden olma' suçlarından işlem yapıldı.

Ş.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Beyoğlu, Hacamat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Beyoğlu Beyoğlu’nda 'boyun kütletme' işlemi sırasında fenalaşan kişi hayatını kaybetti: Şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    İyi kütletmiş 0 1 Yanıtla
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