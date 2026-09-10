Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var - Son Dakika
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Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati\'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek\'ten açıklama var
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Menzil Cemaati'ne yönelik operasyon iddialarına, “Bizim bir cemaatle, dini oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Söylediğiniz anlamda şu anda yürütülen özel bir çalışma yok” yanıtını verdi. Gürlek, “Bir yapı, din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki adliyelerde görev yapan yargı muhabirlerini Ankara'daki Adalet Bakanlığında kabul etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, devam eden soruşturma ve davalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek'in açıklamalarında gündeme gelen başlıklardan biri de Menzil Cemaati'ne yönelik operasyon yapılacağı yönündeki iddialar oldu.

MENZİL CEMAATİ İDDİALARINA YANIT: ÖZEL BİR ÇALIŞMA YOK

Herhangi bir cemaat, dini oluşum veya sivil toplum kuruluşuna yönelik özel bir gündemlerinin bulunmadığını söyleyen Gürlek, somut suç şüphesi ortaya çıkması durumunda ise savcılıkların harekete geçeceğini belirtti.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim bir cemaatle, dini oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Cemaatler Türkiye'nin toplumsal gerçekliğinin bir parçası. Ancak bir yapı, din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar. Ama söylediğiniz anlamda şu anda yürütülen özel bir çalışma yok.”

İBB DOSYASINDA EK İDDİANAME GÜNDEMDE

Gürlek, kamuoyunda “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” olarak anılan dosyada yargılamanın sürdüğünü, bunun dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka soruşturma süreçlerinin de bulunduğunu söyledi.

Ek iddianame hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna yanıt veren Gürlek, yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Gürlek, “Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Yeni bazı ihale raporlarının söz konusu olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla devam eden bir soruşturma süreci de bulunuyor” dedi.

Yargılamaya intikal eden bölümde kararın mahkemeye ait olduğunu vurgulayan Gürlek, soruşturma aşamasındaki yeni hususların ise başsavcılık tarafından değerlendirildiğini ifade etti.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDECEK

Uyuşturucuyla mücadelede taviz vermeyeceklerini söyleyen Gürlek, özellikle kamuoyunca tanınan isimler ve sanat dünyasına yönelik yürütülen soruşturmaların caydırıcı etkisi olduğunu savundu.

Gürlek, “Bundan sonraki süreçte uyuşturucuyla mücadelenin farklı alanlarında da adli soruşturmalar gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

BAHİS VE ŞİKE SORUŞTURMALARI FARKLI SPOR DALLARINA UZANIYOR

Gürlek, futboldaki bahis ve şike soruşturmalarının devam ettiğini açıklarken incelemelerin yalnızca futbolla sınırlı olmadığını söyledi.

Basketbol dahil farklı spor dallarında yasa dışı bahis ve şike iddialarının incelendiğini belirten Gürlek, somut suç şüphesi oluşması halinde yeni soruşturmaların yürütülebileceğini kaydetti.

“5 LİRALIK ÜRÜN PAZARDA NASIL 30 LİRAYA ÇIKIYOR?”

Bakan Gürlek'in dikkat çeken açıklamalarından biri de gıda fiyatlarıyla ilgili oldu. Beyaz et ve şeker sektörlerine yönelik operasyonları hatırlatan Gürlek, ürünü tarladan pazara taşıyan zincirde fiyatların kötü niyetli şekilde artırılıp artırılmadığının da incelenebildiğini söyledi.

Gürlek, gerçek değeri 5 lira olan bir ürünün pazarda nasıl 30 liraya çıktığına ve bu fiyat farkının arkasında suç teşkil eden bir mekanizma bulunup bulunmadığına yönelik çalışmalar yapılabildiğini belirtti. Bu süreçlerde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Rekabet Kurumuyla koordinasyon sağlanabildiğini aktardı.

BORSADA MANİPÜLASYON TAKİBİ

Borsadaki işlem hacminin son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğünü belirten Gürlek, yatırımcı mağduriyetlerinin ve manipülasyon iddialarının Sermaye Piyasası Kuruluyla koordinasyon içerisinde takip edildiğini söyledi.

Piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesi gerektiğinin altını çizen Gürlek, buna karşılık suç teşkil eden manipülatif işlemlerin de karşılıksız bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

“FETÖ'YLE MÜCADELE TAVİZSİZ DEVAM EDİYOR”

FETÖ'nün yeni yapılanma arayışlarına karşı çalışmaların sürdüğünü söyleyen Gürlek, örgütün finansal kaynaklarının da takip edildiğini belirtti.

Farklı isim ve yapılar altında yeniden örgütlenme veya kamu kurumlarına sızma girişimlerine karşı devletin dikkatli olduğunu ifade eden Gürlek, “FETÖ'yle mücadele tavizsiz şekilde devam ediyor” dedi.

Yurt dışındaki örgüt mensuplarının iadelerine ilişkin dosyaların da takip edildiğini söyleyen Gürlek, yeni delil, belge ve itirafçı beyanlarının ilgili ülkelerdeki iade dosyalarına eklendiğini anlattı.

EYLEM TOK'UN İADESİNDE ÜST MAHKEME BEKLENİYOR

İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'la ABD'ye giden Eylem Tok'un durumuna da değinen Gürlek, Tok hakkında iade yönünde karar verildiğini ancak kararın üst mahkemeye taşındığını söyledi.

Gürlek, üst mahkemenin kararının beklendiğini ve Türkiye'nin iade talebinin takipçisi olduğunu ifade etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” İÇİN BAKANLIKTA ÖZEL BİRİM

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasaya değinen Gürlek, yasanın henüz yürürlüğe girmediğini söyledi.

Yasanın uygulanabilmesi için örgütün tamamen silah bırakmasının ve bunun tespit edilerek teyit edilmesinin gerektiğini ifade eden Gürlek, sürecin Milli Savunma Bakanlığı ve MİT tarafından takip edildiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde de özel bir çalışma birimi kurulduğunu açıklayan Gürlek, bu birimin kanun yürürlüğe girdikten sonra cezaevlerinden ve dışarıdan yapılacak başvurulara ilişkin idari ve teknik hazırlıklar üzerinde çalıştığını söyledi.

ÇOCUK PAKETİNDE YENİ YAKLAŞIM

Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanan “Çocuk Paketi”ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Çocukların suça yönelmesinin yalnızca adli tedbirlerle önlenemeyeceğini belirten Gürlek, aile, okul ve sosyal çevrenin önemine işaret etti.

Yeni düzenlemeyle “suça sürüklenen çocuk” yerine “adli süreçteki çocuk” yaklaşımının benimsendiğini söyleyen Gürlek, suç örgütlerinin çocukları kullanmasını önlemeyi ve ailelerin sorumluluğunu artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

DAVUTOĞLU SORUŞTURMASINA DA DEĞİNDİ

Gürlek, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla başlatılan soruşturmaya konu videonun 2021 yılına ait olduğunu belirtti.

Videonun eski tarihli olmasının tek başına soruşturmanın hukuka aykırı olduğu anlamına gelmeyeceğini belirten Gürlek, suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı ve zamanaşımı konularındaki değerlendirmeyi soruşturmayı yürüten savcılığın yapacağını söyledi.

MELİH GÖKÇEK VE OĞULLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğullarıyla ilgili iddialara da değinen Gürlek, bu konuda şikayet ve başvurular yapıldığını söyledi.

Cumhuriyet başsavcılığının kendisine ulaşan ihbar ve şikayetleri hukuken değerlendirdiğini, soruşturma başlatıldığını ve bazı kişilerin ifadelerinin alındığını belirten Gürlek, bundan sonraki sürecin deliller çerçevesinde savcılığın takdirinde ilerleyeceğini kaydetti.

“KARA HAYDAR” OLAYINI ÖRNEK VERDİ

Cezasızlık algısına ilişkin değerlendirmesinde Van'da kamuoyuna “Kara Haydar” olarak yansıyan olayı örnek gösteren Gürlek, kaynağı açıklanamayan yüksek miktarda para ve aşırı gösterişli yaşam görüntülerine ilişkin suç şüphesi bulunması halinde yargı makamlarının harekete geçeceğini söyledi.

Gürlek, “Suç kim tarafından işlenirse işlensin aynı hukuk uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

ALO 135 TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

Adalete güven konusunda yargılamaların uzun sürmesi, cezasızlık algısı ve hakim-savcılara yönelik işlemler konusunda vatandaşlardan geri bildirim aldıklarını belirten Gürlek, yargılamaları hızlandırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Üç ilde uygulanmaya başlanan “Alo 135” sisteminin ekim ayında Türkiye geneline yayılacağını açıklayan Gürlek, hedef sürelerin aşılmasına ilişkin verilerin de yakından takip edildiğini belirtti.

Gürlek ayrıca hakim veya savcı olmanın kimseye ayrıcalık sağlamayacağını vurgulayarak, “Trafikte bir olaya karışmışsa vatandaş için hangi hukuk uygulanıyorsa onun için de aynı hukuk uygulanır” dedi.

GAZETECİLERE SALDIRILARA İLİŞKİN MESAJ

Bakan Gürlek, gazetecilere görevleri sırasında gerçekleştirilen fiziki saldırılara da değindi. Gazeteciliğin toplumun haber alma hakkına hizmet eden kamusal niteliği bulunan bir görev olduğunu belirten Gürlek, gazetecilere mesleklerini yaptıkları için yönelen saldırıların toplumun haber alma hakkına yönelik bir saldırı olarak da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • RECEP ARGIN RECEP ARGIN:
    adamlar kendine şehir kurmuş daha nasıl bir menfaat bekliyoruz anlamadım. ayrı bir ilmi olsunlar 10 5 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Doğru söylüyorsun, devletin devamı için devletten başka oluşumlara göz yumulmamalı, yumulduğunda neler olduğunu yakın tarihte gördük 1 2
  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    eğer menzile dedelerde bu adamin atandığı ilk günkü ön yargılarım bitecek 8 3 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Tam üstüne basmış. Görevini yapacak demek ki 4 2 Yanıtla
  • Hasan Seyhan Hasan Seyhan:
    Sayın gürlek Tokilerde dönen sıkıntılarada bi el atın sizden ricam 4 0 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Sırayla:) 3 0 Yanıtla
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