Manisa’da dehşet: Baba, eşini ve kızını bıçakladı - Son Dakika
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Manisa’da dehşet: Baba, eşini ve kızını bıçakladı

Manisa’da dehşet: Baba, eşini ve kızını bıçakladı
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Manisa’nın Salihli ilçesi Keli Mahallesi’nde dün gece meydana gelen korkunç olayda bir kişi, eşi ile kızını bıçaklayarak yaraladı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Keli Mahallesi, dün gece dehşet dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, aile üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

EŞİNE VE KIZINA BIÇAKLA SALDIRDI

Öfkesine hakim olamayan 51 yaşındaki D.K., evde bulunan 52 yaşındaki eşi N.K. ve 24 yaşındaki kızı N.K.'ye bıçakla saldırdı. Evden yükselen çığlıklar üzerine durumdan şüphelenen komşular, vakit kaybetmeden polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

GENÇ KIZIN DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan anne ve kızı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 24 yaşındaki genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Dehşet saçan baba D.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu devam eden şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Salihli, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa’da dehşet: Baba, eşini ve kızını bıçakladı - Son Dakika

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