ABD’den Türkiye merkezli üç havacılık ve lojistik şirketine İran yaptırımı

(ANKARA) - ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Türkiye merkezli üç şirketi yaptırım listesine aldı. Bakanlık, şirketlerden birinin ABD menşeli üç Boeing 777 yolcu uçağının Mahan Air'e aktarılmasına aracılık ettiğini, diğer ikisinin ise İran'a İHA parçaları ve endüstriyel ekipman dahil çeşitli sevkiyatları koordine ettiğini öne sürdü.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırım kararı kapsamında Türkiye merkezli üç şirketi yaptırım listesine ekledi. Bakanlığın açıklamasına göre, Sky Phoenix Hava Yolları Taşımacılığı Ticaret Limited Şirketi, S Sistem Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi ve MES Kargo Taşımacılık Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi, İranlı Mahan Air'e destek verdikleri iddiasıyla yaptırım listesine alındı.

ABD'nin "Ekonomik Tecrit Operasyonu" adını verdiği kampanya çerçevesinde toplam 36 kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı alındı. Bunlar arasında İran'da faaliyet gösteren 27 hava yolu şirketinin yanı sıra Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Kazakistan merkezli hizmet sağlayıcılar ve aracılar bulunuyor.

BOEING 777'LERİN MAHAN AIR'E AKTARILMASINA ARACILIK İDDİASI

ABD Hazine Bakanlığı, Mahan Air'in 2026 yazında Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman üzerinden yönlendirilen en az üç Boeing 777 uçağını teslim aldığını ileri sürdü. Açıklamada, BAE merkezli ECT Aviation Support ile Türkiye merkezli Sky Phoenix'in, ABD menşeli uçakların Mahan Air'e aktarılmasında aracı olarak kullanıldığı savunuldu.

Bakanlık, uçakların daha önce kullanımdan kaldırılmış filolardan geldiğini, BAE'ye ulaştırıldıktan sonra geçici sicil numaraları aldığını ve ardından Mahan Air'e aktarıldığını öne sürdü. Sky Phoenix, ABD'nin terörle mücadele yaptırımlarının dayanağını oluşturan 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında, Mahan Air'e maddi, mali veya teknolojik destek, mal ya da hizmet sağladığı iddiasıyla listeye alındı.

İRAN'A İHA PARÇALARI SEVKİYATI SUÇLAMASI

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye merkezli S Sistem'in Mahan Air adına İran'a gönderilen sevkiyatları koordine ettiğini öne sürdü. Açıklamada bu sevkiyatlar arasında insansız hava aracı parçaları ve endüstriyel ekipman bulunduğu belirtildi. MES Kargo'nun ise Mahan Air'in genel satış acentesi olarak faaliyet gösterdiği ve İranlı hava yolu adına sevkiyatları koordine ettiği iddia edildi.

S Sistem ve MES Kargo da Mahan Air'e destek sağladıkları gerekçesiyle aynı kararname kapsamında yaptırım listesine eklendi. ABD makamlarının şirketlere yönelttiği suçlamalar bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil. Şirketlerin yaptırım kararına ilişkin açıklamaları henüz kamuoyuna yansımadı.

FINCEN'DEN TÜRKİYE ÜZERİNDEN YAPILAN SEVKİYATLAR İDDİASI

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) de yaptırım kararıyla eş zamanlı olarak finans kuruluşlarına yönelik ayrı bir uyarı yayımladı. FinCEN, İranlı hava yolu şirketlerinin ABD ve Batı menşeli uçaklar ile uçak parçalarını elde etmek amacıyla Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki paravan şirketlerden yararlandığını savundu. Uyarıda, İranlı hava yolu şirketlerinin kontrollü ürünleri İran'a ulaştırmak için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde nakliye acenteleri ve kaçakçılık ağlarından yararlandığına ilişkin bulgular bulunduğu öne sürüldü. FinCEN, bankalardan İran'ın uçak ve uçak parçası tedarikinde kullandığı düşünülen işlemleri incelemelerini ve şüpheli faaliyetleri bildirmelerini istedi.

Yaptırım kararı kapsamında hedef alınan şirketlerin ABD'de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki mal varlıkları bloke edilecek. Yaptırım listesindeki kişi veya kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu şirketler de kısıtlamalara tabi olacak.

Hazine Bakanlığı ayrıca, yaptırım uygulanan şirketler adına önemli işlem gerçekleştiren yabancı finans kuruluşlarının da ikincil yaptırım riskiyle karşılaşabileceğini bildirdi.