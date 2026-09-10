Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi - Son Dakika
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Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi

Erdoğan\'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin resepsiyonu sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelmesi dikkat çekti. Görüşmede Ankara'nın metro yatırımları ile devam eden ve planlanan projeler ele alınırken, Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin de dikkat çeken kulisler gündeme geldi. Yavaş'ın AK Parti'ye veya Yeni Parti'ye katılmayacağı, CHP'den ayrılarak bağımsız kalacağı ve istifanın eylül ayında gerçekleşebileceği öne sürüldü.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılan milletvekillerinin Yeni Parti'yi kurduğu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi geleceği de tartışılmaya başlandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile siyasi iletişimini sürdürdüğü belirtilen Yavaş hakkında gece saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ERDOĞAN İLE KÜLLİYE'DE GÖRÜŞTÜ

CHP'nin resepsiyonu devam ederken Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin kulisler yeniden hareketlendi.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı değerlendirmede Mansur Yavaş'ın bundan sonraki siyasi kararlarına ilişkin edindiği bilgileri aktardı.

"MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'YE GEÇMİYOR"

AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre Yavaş'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti kaynakları ile görüştüm. Net bir cevap vereyim. Şu an için Mansur Yavaş AK Parti'ye geçmiyor. Böyle bir talep de yok. Beklenti de yok. Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye de katılmıyor. Mansur Yavaş CHP'de kalmayacak."

CHP'DEN İSTİFA EDECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Açıklamalardaki en dikkat çekici bölüm ise Yavaş'ın CHP üyeliğine ilişkin oldu. Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği öne sürülürken bunun eylül ayı içerisinde gerçekleşebileceği belirtildi.

"EYLÜL AYI İÇERİSİNDE OLABİLİR"

Edinilen kulis bilgisi şu ifadelerle aktarıldı:

"Büyük ihtimal CHP'den istifa edecek. Eylül ayı içerisinde olabilir, daha sonra olabilir. Kaynaklarımdan aldığım bilgiyi sizinle paylaşayım. Mansur Yavaş şu an AK Parti'ye katılmıyor. Yeni Parti'ye katılmıyor. CHP'den de istifa ediyor. Aldığım bilgi bu. Mansur Yavaş bağımsız kalacak."

"BAĞIMSIZ KALACAK"

Aktarılan bilgilere göre Yavaş'ın CHP'den ayrılması halinde başka bir siyasi partiye geçmek yerine yoluna bağımsız olarak devam etmesi bekleniyor.

Yavaş'ın önümüzdeki günlerde Yeni Parti ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir çağrıda bulunabileceği de öne sürüldü.

"ARINALIM ÇAĞRISI YAPABİLİR"

Bu konuda, "Mansur Yavaş önümüzdeki günlerde Yeni Parti'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik arınalım çağrısı yapabilir" ifadeleri kullanıldı.

Yavaş'ın belediyeler hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını yalnızca siyasi sonuçları üzerinden değerlendirmediği, yolsuzluk yaşanmış olabileceği ihtimalinin de ciddiye alınması gerektiği görüşünü taşıdığı aktarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Yeni Parti, AK Parti, Ankara, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Mansur Yavaş Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi - Son Dakika

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