Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Başkan Serdal Adalı'nın stattan ayrılırken yaşadığı diyalog ortaya çıktı. Polislerin “Başkanım, 15 dakika bekleyelim, taraftar dağılsın” uyarısına Adalı'nın “Fenerbahçe taraftarı bize bir şey yapmaz, gidelim” yanıtını verdiği belirtildi. Adalı daha sonra Fenerbahçeli taraftarların arasından yürüyerek tekneye geçti ve bölgeden ayrıldı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Serdal Adalı'nın stattan ayrılışı dikkat çekmişti.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından stattan çıkan Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu bölgeden yürüyerek tekneye geçmiş ve Kadıköy'den ayrılmıştı.

POLİSTEN “15 DAKİKA BEKLEYELİM” UYARISI

Ertan Süzgün'ün aktardığına göre, görüntülerin öncesinde Serdal Adalı ile polisler arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Polislerin güvenlik gerekçesiyle Adalı'ya, “Başkanım, 15 dakika bekleyelim, taraftar dağılsın” dediği belirtildi.

“FENERBAHÇE TARAFTARI BİZE BİR ŞEY YAPMAZ”

Serdal Adalı ise beklemek istemedi ve polislere, “Fenerbahçe taraftarı bize bir şey yapmaz, gidelim” yanıtını verdi. Adalı daha sonra stattan çıkarak Fenerbahçeli taraftarların arasından yürüdü. Beşiktaş Başkanı'nın herhangi bir sorun yaşamadan tekneye ulaşarak bölgeden ayrıldığı belirtildi.

DERBİNİN ARDINDAN GELEN GÖRÜNTÜNÜN PERDE ARKASI

Böylece Serdal Adalı'nın derbinin hemen ardından Fenerbahçeli taraftarların arasından geçerek tekneye yöneldiği görüntülerin perde arkasındaki diyalog da ortaya çıkmış oldu.

Serdal Adalı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
İngiltere kraliyet ailesi karıştı Sarayın kapısından giremeyecekler İngiltere kraliyet ailesi karıştı! Sarayın kapısından giremeyecekler
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti Fark edilince bakın ne yaptı Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

13:32
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı muftağa soktu
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı muftağa soktu
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:15
Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor
Üç büyük şehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:45:23. #7.13#
SON DAKİKA: Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement