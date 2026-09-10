Demirtaş'ın annesinden Mızraklı'ya duygusal ziyaret: Sen niye tek geldin? - Son Dakika
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Demirtaş'ın annesinden Mızraklı'ya duygusal ziyaret: Sen niye tek geldin?

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Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki koğuş arkadaşı Selçuk Mızraklı, tahliyesinin ardından Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'ı ziyaret etti. Sadiye Demirtaş'ın “Sen niye tek geldin?” sorusuna Mızraklı, “Keşke içime koyup da sana getirebilseydim” yanıtını verirken, Demirtaş'a “Bir dahakine Edirne'nin önüne seni almaya geleceğim” diye söz verdiğini anlattı.

Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı ve Diyarbakır eski Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, tahliye sonrası Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ikili arasında Selahattin Demirtaş üzerine gerçekleşen diyalog dikkat çekti.

"KEŞKE İÇEME KOYUP DE SANA GETİREBİLSEYDİM"

Buluşma sırasında Sadiye Demirtaş'ın Mızraklı'ya yönelttiği "Sen niye tek geldin?" sorusu üzerine duygusal anlar yaşandı. Selahattin Demirtaş ile olan vedasını anlatan Mızraklı, "Oğluna böyle sarıldım, yapıştım. Keşke çıkarabilseydim. Keşke içeme koyup de sana getirebilseydim." diyerek karşılık verdi. Sadiye Demirtaş ise bu sözlere "Ah keşke." ifadeleriyle yanıt verdi.

Demirtaş'ın annesinden Mızraklı'ya duygusal ziyaret: Sen niye tek geldin?

EDİRNE MESAJI: BİR DAHAKİNE SENİ ALMAYA GELECEĞİM

Mızraklı, Selahattin Demirtaş'a verdiği sözü annesiyle de paylaştı. Cezaevinden ayrılırken aralarında geçen konuşmayı aktaran Mızraklı, "Ama dedim ki senden önce gidip ananın elini öpeceğim. O günleri de göreceğiz. O’na bir dahakine Edirne’nin önüne seni almaya geleceğim dedim." şeklinde konuştu.

Demirtaş'ın annesinden Mızraklı'ya duygusal ziyaret: Sen niye tek geldin?

"BİZ BİRBİRİMİZİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

Ziyaretin sonlarına doğru Sadiye Demirtaş'ın Mızraklı'ya yönelik "Güzel olmuşsun içeride." yorumuna yanıt veren Mızraklı, "Biz birbirimizi güzelleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın annesinden Mızraklı'ya duygusal ziyaret: Sen niye tek geldin?
Demirtaş'ın annesinden Mızraklı'ya duygusal ziyaret: Sen niye tek geldin?

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