Son Dakika Selçuk Haberleri

- 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 13 Aralık 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, daha sonra düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak.
- 16:44 Kardeşlerim 72. Bölüm Fragmanı | "Asiye'nin ağabeyi Kadir mi bu?" - @atvturkiye ?
Kardeşlerim 72. Bölüm Fragmanı | "Asiye'nin ağabeyi Kadir mi bu?" Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ınhttps://www.youtube.com/channel/UCZLOnq-F5zhTWNUDjcEYByw/joinŞengül tek başına doğum mu yapıyor?
- 16:03 Çobankale'deki tarihi eserler puzzle gibi birleştiriliyor
Çobankale'deki tarihi eserler puzzle gibi birleştiriliyor Tarihi kaledeki Osmanlı dönemine ait yeni bulguları bilineni değiştirdiYALOVA Yalova'nın Altınova ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Çobankale'de, toprak altından çıkarılan tarihi eserlere ait binlerce parça arkeologların ellinde...
- 14:10 Manisa İl Müftüsü Güller görevine başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" ile Manisa İl Müftülüğüne atanan Dr. Hasan Hüseyin Güller düzenlenen törenin ardından görevine başladı.
- 10:44 Kardeşlerim 71. Bölüm 2. Fragmanı | "Madem aramızdan çekilmiyorsun..." - @atvturkiye ?
Kardeşlerim 71. Bölüm 2. Fragmanı | "Madem aramızdan çekilmiyorsun.."Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ınhttps://www.youtube.
- 06:43 12 Aralık 2022 Fox Yayın Akışı
12 Aralık 2022 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
- 11.12.2022 11 Ara 21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TAYFUN füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor, vuracak tabi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TAYFUN füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor.
- 11.12.2022 11 Ara 21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir ay içerisinde Kızılelma'yı uçurma durumu olabilir"
Sinevizyon gösterimi Bir gencin soru sorması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soruyu cevaplaması SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.
- 11.12.2022 11 Ara 20:17 Futbol: Hazırlık maçı - Napoli: 3 - Crystal Palace: 1
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştiren takımlardan İtalyan ekibi Napoli, hazırlık maçında İngiltere temsilcisi Crstal Palace'ı 3-1 yendi.
- 11.12.2022 11 Ara 20:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selçuk Bey'in (Bayraktar) ifadesine göre, bir ay içerisinde Kızılelma'yı uçurma durumu olabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selçuk Bey'in (Bayraktar) ifadesine göre, bir ay içerisinde Kızılelma'yı uçurma durumu olabilir.
- 11.12.2022 11 Ara 19:56 SPOR Winter Football Series, Napoli - Crystal Palace maçı ile sona erdi
Namık Kemal KILINÇ Belek,(Antalya),(DHA) - İtalya Serie A ekibi Napoli, hazırlık maçında İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ı 3-1 yendi.
- 11.12.2022 11 Ara 14:47 ADÜ Rektörü Aldemir, Fen Fakültesi'nde incelemelerde bulundu
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Fen Fakültesi'ni ziyaret ederek fakültede incelemelerde bulundu.
- 11.12.2022 11 Ara 12:39 Kasımpaşa maçının ardından
Kasımpaşa maçının ardından (1)Dinçer AKBİR KOCAELİ, (DHA) - Trabzonspor ile Kasımpaşa, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
- 11.12.2022 11 Ara 11:32 AK Parti'li Sürekli, Selçuk'ta incelemelerde bulundu
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Selçuk ilçesinde temaslarda bulundu.
- 11.12.2022 11 Ara 00:56 CHP'li Taşcıer, TBMM Genel Kurulu'nda Hiranur Vakfı Yöneticileri ile Bakan Soylu'nun Fotoğrafını Gösterdi: "Çıkmış Diyorsunuz Ki '2020'de Biz Bu...
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, TBMM Genel Kurulu’nda; İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ tepki gösterirken, vakfın yöneticileri ile Bakan Süleyman Soylu’nun fotoğrafını gösterdi. Taşcıer, “Tahmin edeceğiniz gibi fotoroman Süleyman’ın da bu vakıfla fotoğrafı var. Bakın, bakın. Bakan yardımcısının elbette ki fotoğrafı var. 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen vakıfla fotoğrafı var. Çıkmış diyorsunuz ki ‘2020’de biz bu olayı biliyorduk.’ Peki ne yaptınız? Bu tecavüzcü, annesi ve babası elini kolunu sallayıp gezerken siz neredeydiniz? Başka çocukları taciz edip etmediğinin garantisini bize verebilir misiniz?” dedi.
- 10.12.2022 10 Ara 21:55 Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından
Hazırlık maçında karşılaştığı Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Selçuk İnan, sergilenen performansın kendisini memnun ettiğini söyledi.
- 10.12.2022 10 Ara 21:19 Selçuk İnan: "Klopp'un getirdiği sistemi benimsiyorum, deniyorum"
- Selçuk İnan: "Klopp'un getirdiği sistemi benimsiyorum, deniyorum" "Henüz transferle ilgili hiçbir şey konuşmadık" "Yardımcı antrenörlük ile teknik direktörlük arasında da çok büyük farklar var" Trabzonspor ile oynayıp 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuşan Kasımpaşa Teknik...
- 10.12.2022 10 Ara 17:55 Sakarya'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- 10.12.2022 10 Ara 15:32 AKTOB'UN yeni başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu oldu
Türkiye ve Akdeniz Bölgesi'nin en etkin ve önemli turizm STK'larından biri olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) yeni yönetimi belli oldu.
- 10.12.2022 10 Ara 11:44 Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Lazaza Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı
Ünlü tasarımcı Lazaza Gülcan Selçuk, dün akşam Çırağan Sarayı'nda muhteşem bir defileye imza atarak yeni koleksiyonunu tanıttı. Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunda 100 bin adet değerli taş kullandı.
- 10.12.2022 10 Ara 10:36 Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Yarımada Belediyeler Birliği Başkanlığı'na Seçildi
İzmir’de yaklaşık 550 bin nüfusa sahip 9 ilçenin bağlı olduğu Yarımada Belediyeler Birliği'nin başkanlığına Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran seçildi. Yarımada'nın geliştirmek için çalışacaklarını belirten Oran, "Görevi onurla yürüteceğim" dedi.
- 10.12.2022 10 Ara 09:55 Atama kararları Resmi Gazete'de
Bazı bakanlık, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
- 10.12.2022 10 Ara 01:43 6 sanığın yargılandığı Gazeteci Mahmut Özkılıç'ın vurulduğu dava görüldü
4 yıl önce Gaziantepli Gazeteci Mahmut Özkılıç'ın vurulması olayıyla ilgili aralarında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın da bulunduğu 6 sanığın verilen mahkumiyet kararının yeni soruşturma çerçevesinde bozulmasıyla yeniden yargılanmalarına başlandı.
- 10.12.2022 10 Ara 00:51 Gaziantep'te gazete sahibine silahlı saldırıyla ilgili davaya devam edildi
Gaziantep'te, 4 yıl önce yerel bir gazetenin imtiyaz sahibinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili haklarında verilen mahkumiyet kararları yeni soruşturma kapsamında bozulan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
- 09.12.2022 09 Ara 23:56 Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'ın silahlı saldırıda yaralanması olayını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın dün başlanan yargılamasına bugün de...
- 09.12.2022 09 Ara 22:47 "39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", 11 Aralık'ta sona erecek
Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", 11 Aralık'ta kapanacak.
- 09.12.2022 09 Ara 18:55 Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem Oran oldu
Yarımada Belediyeler Birliği Başkanlığına, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran seçildi.
- 09.12.2022 09 Ara 17:45 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Recep KarakoçGalatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar)Altekma: Wallyson, Altay Demirci, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul...
- 09.12.2022 09 Ara 17:13 Antalya Büyükşehir Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
- 09.12.2022 09 Ara 15:19 Erzurum'da yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
Erzurum'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
- 09.12.2022 09 Ara 15:07 ADÜ Öğretim Üyeleri Türk ve Kölgelier'in kitapları yayımlandı
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Gül Dilek Türk ve Dr. Öğr.
- 09.12.2022 09 Ara 10:47 Seferihisar Belediyesi, İzmir Turizm Fuarı'nda Yerini Aldı
BU yıl 'Sonsuz Keşifler' temasıyla 16'ncısı gerçekleştirilen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde Seferihisar Belediyesi de yerini aldı.
- 09.12.2022 09 Ara 06:43 09 Aralık 2022 Fox Yayın Akışı
09 Aralık 2022 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
- 09.12.2022 09 Ara 00:13 Gaziantep'te gazete sahibine silahlı saldırıyla ilgili davanın yeniden görülmesine başlandı
Gaziantep'te, 4 yıl önce yerel bir gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığın, verilen mahkumiyet kararlarının yeni soruşturma kapsamında bozulmasıyla yeniden yargılanmalarına başlandı.
- 08.12.2022 08 Ara 23:38 Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay'ın yargılanmasına başlandı
GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'ın silahlı saldırıda yaralanması olayını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın yargılanmasına başlandı.
- 08.12.2022 08 Ara 17:41 Bayburt ve Bingöl'de yaralı bulunan kukumav ve şahin Erzurum'da tedaviye alındı
Bayburt ve Bingöl'de yaralı bulunan kukumav ve kızıl şahin, Erzurum'daki tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.
- 08.12.2022 08 Ara 17:03 Yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
- 08.12.2022 08 Ara 16:40 Düzce'de konteyner kent kurulumu tamamlandı
Düzce'de konteyner kent kurulumu tamamlandı 39 konteyner da yaşam başlıyor Düzce'de meydana gelen depremin ardından ağır hasar alan yapılar yıkılırken Çilimli'de konteyner kentin kurulumu tamamlandı.
- 08.12.2022 08 Ara 15:39 Kariyerine Hollanda'da devam eden Burak Yılmaz, teknik direktörlüğe hazırlanıyor Açıklaması
Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kariyerinin son bölümünde teknik direktörlük için hazırlandığını söyledi.
- 08.12.2022 08 Ara 11:23 Eyüpsultan'da bir kişinin öldüğü kafeye yönelik silahlı saldırı davasına devam edildi
İstanbul Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan silahlı saldırıda tadilat yapmak için orada bulunan Talat Kaya'nın hayatını kaybetmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
- 08.12.2022 08 Ara 11:03 Kasımda sıcaklık en yüksek Milas'ta en düşük Erzurum'da kaydedildi
Türkiye'de bu yılın kasım ayında en yüksek sıcaklık 32,3 derece ile Muğla'nın Milas ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 10,2 derece ile Erzurum'da ölçüldü.
- 08.12.2022 08 Ara 10:53 Ulaş'ta İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.
- 08.12.2022 08 Ara 10:40 "Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" diyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ın 3 yıl önceki mikrofon kazası yeniden gündeme geldi
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığı başlayan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" çıkışıyla 8 bin liranın üzerinde zam bekleyen emekçilerin tepkisini çekti. Bu sözler sonrası Atalay'ın 2019 yılında dönemin Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile arasında geçen diyaloglar yeniden gündem oldu.
- 08.12.2022 08 Ara 06:43 08 Aralık 2022 Fox Yayın Akışı
08 Aralık 2022 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
- 08.12.2022 08 Ara 00:59 Yolları açan kadınların hikayeleri Selçuk'ta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88. yılı sebebiyle, Selçuk Belediyesi Prof. Dr.
- 07.12.2022 07 Ara 18:27 Serpil Kemalbay: Bu Bütçe, Halkın İhtiyaçları İçin Değil, Erdoğan'ın Bekası; Ekonomik, Politik Tercihleri İçin Hazırlanmıştır
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde söz alarak, "Bütçe paketinin biraz yanına yaklaştığınızda, kesik bir ölüm kokusu, karın gurultusu, acı ve keder görüyoruz. Bu bütçe, halkın ihtiyaçları için değil, Erdoğan’ın bekası; ekonomik, politik tercihleri için hazırlanmıştır. Savaşa, ranta, yandaşa kaynak ayırma bütçesidir" dedi.
- 07.12.2022 07 Ara 17:24 Karşıyaka'da, Kütahyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor
Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 16. hafta müsabakasında oynayacağı Kütahyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
- 07.12.2022 07 Ara 17:14 İzmir için 'sağanak' uyarısı
METEOROLOJİ'den, yarın İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
- 07.12.2022 07 Ara 13:36 Efes Selçuk'ta '18 Yolları Açan Kadınlar' Gösterildi
Efes Selçuk Belediyesi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88’inci yılı dolayısıyla, ‘18 Yolları Açan Kadınlar’ isimli kısa filmin gösterimini Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda yaptı.
- 07.12.2022 07 Ara 12:13 İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaştı
4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtmıştı. Son hali merak edilen Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından yeni fotoğrafını paylaştı.