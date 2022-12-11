Son Dakika Selçuk Haberleri

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 13 Aralık 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, daha sonra düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak.

16:03 Çobankale'deki tarihi eserler puzzle gibi birleştiriliyor Çobankale'deki tarihi eserler puzzle gibi birleştiriliyor Tarihi kaledeki Osmanlı dönemine ait yeni bulguları bilineni değiştirdiYALOVA Yalova'nın Altınova ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Çobankale'de, toprak altından çıkarılan tarihi eserlere ait binlerce parça arkeologların ellinde...

14:10 Manisa İl Müftüsü Güller görevine başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" ile Manisa İl Müftülüğüne atanan Dr. Hasan Hüseyin Güller düzenlenen törenin ardından görevine başladı.

06:43 12 Aralık 2022 Fox Yayın Akışı 12 Aralık 2022 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir ay içerisinde Kızılelma'yı uçurma durumu olabilir" Sinevizyon gösterimi Bir gencin soru sorması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soruyu cevaplaması SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

14:47 ADÜ Rektörü Aldemir, Fen Fakültesi'nde incelemelerde bulundu Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Fen Fakültesi'ni ziyaret ederek fakültede incelemelerde bulundu.

12:39 Kasımpaşa maçının ardından Kasımpaşa maçının ardından (1)Dinçer AKBİR KOCAELİ, (DHA) - Trabzonspor ile Kasımpaşa, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

11:32 AK Parti'li Sürekli, Selçuk'ta incelemelerde bulundu AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Selçuk ilçesinde temaslarda bulundu.

00:56 CHP'li Taşcıer, TBMM Genel Kurulu'nda Hiranur Vakfı Yöneticileri ile Bakan Soylu'nun Fotoğrafını Gösterdi: "Çıkmış Diyorsunuz Ki '2020'de Biz Bu... CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, TBMM Genel Kurulu’nda; İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ tepki gösterirken, vakfın yöneticileri ile Bakan Süleyman Soylu’nun fotoğrafını gösterdi. Taşcıer, “Tahmin edeceğiniz gibi fotoroman Süleyman’ın da bu vakıfla fotoğrafı var. Bakın, bakın. Bakan yardımcısının elbette ki fotoğrafı var. 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen vakıfla fotoğrafı var. Çıkmış diyorsunuz ki ‘2020’de biz bu olayı biliyorduk.’ Peki ne yaptınız? Bu tecavüzcü, annesi ve babası elini kolunu sallayıp gezerken siz neredeydiniz? Başka çocukları taciz edip etmediğinin garantisini bize verebilir misiniz?” dedi.

21:55 Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından Hazırlık maçında karşılaştığı Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Selçuk İnan, sergilenen performansın kendisini memnun ettiğini söyledi.

21:19 Selçuk İnan: "Klopp'un getirdiği sistemi benimsiyorum, deniyorum" - Selçuk İnan: "Klopp'un getirdiği sistemi benimsiyorum, deniyorum" "Henüz transferle ilgili hiçbir şey konuşmadık" "Yardımcı antrenörlük ile teknik direktörlük arasında da çok büyük farklar var" Trabzonspor ile oynayıp 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuşan Kasımpaşa Teknik...

17:55 Sakarya'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

15:32 AKTOB'UN yeni başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu oldu Türkiye ve Akdeniz Bölgesi'nin en etkin ve önemli turizm STK'larından biri olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) yeni yönetimi belli oldu.

11:44 Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Lazaza Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı Ünlü tasarımcı Lazaza Gülcan Selçuk, dün akşam Çırağan Sarayı'nda muhteşem bir defileye imza atarak yeni koleksiyonunu tanıttı. Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunda 100 bin adet değerli taş kullandı.

10:36 Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Yarımada Belediyeler Birliği Başkanlığı'na Seçildi İzmir’de yaklaşık 550 bin nüfusa sahip 9 ilçenin bağlı olduğu Yarımada Belediyeler Birliği'nin başkanlığına Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran seçildi. Yarımada'nın geliştirmek için çalışacaklarını belirten Oran, "Görevi onurla yürüteceğim" dedi.

09:55 Atama kararları Resmi Gazete'de Bazı bakanlık, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

01:43 6 sanığın yargılandığı Gazeteci Mahmut Özkılıç'ın vurulduğu dava görüldü 4 yıl önce Gaziantepli Gazeteci Mahmut Özkılıç'ın vurulması olayıyla ilgili aralarında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın da bulunduğu 6 sanığın verilen mahkumiyet kararının yeni soruşturma çerçevesinde bozulmasıyla yeniden yargılanmalarına başlandı.

00:51 Gaziantep'te gazete sahibine silahlı saldırıyla ilgili davaya devam edildi Gaziantep'te, 4 yıl önce yerel bir gazetenin imtiyaz sahibinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili haklarında verilen mahkumiyet kararları yeni soruşturma kapsamında bozulan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

23:56 Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'ın silahlı saldırıda yaralanması olayını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın dün başlanan yargılamasına bugün de...

22:47 "39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", 11 Aralık'ta sona erecek Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", 11 Aralık'ta kapanacak.

18:55 Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem Oran oldu Yarımada Belediyeler Birliği Başkanlığına, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran seçildi.

17:45 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Recep KarakoçGalatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar)Altekma: Wallyson, Altay Demirci, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul...

15:19 Erzurum'da yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı Erzurum'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

15:07 ADÜ Öğretim Üyeleri Türk ve Kölgelier'in kitapları yayımlandı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Gül Dilek Türk ve Dr. Öğr.

10:47 Seferihisar Belediyesi, İzmir Turizm Fuarı'nda Yerini Aldı BU yıl 'Sonsuz Keşifler' temasıyla 16'ncısı gerçekleştirilen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde Seferihisar Belediyesi de yerini aldı.

06:43 09 Aralık 2022 Fox Yayın Akışı 09 Aralık 2022 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

00:13 Gaziantep'te gazete sahibine silahlı saldırıyla ilgili davanın yeniden görülmesine başlandı Gaziantep'te, 4 yıl önce yerel bir gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili 6 sanığın, verilen mahkumiyet kararlarının yeni soruşturma kapsamında bozulmasıyla yeniden yargılanmalarına başlandı.

23:38 Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay'ın yargılanmasına başlandı GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'ın silahlı saldırıda yaralanması olayını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın yargılanmasına başlandı.

17:03 Yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Aydın'ın Germencik ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

16:40 Düzce'de konteyner kent kurulumu tamamlandı Düzce'de konteyner kent kurulumu tamamlandı 39 konteyner da yaşam başlıyor Düzce'de meydana gelen depremin ardından ağır hasar alan yapılar yıkılırken Çilimli'de konteyner kentin kurulumu tamamlandı.

15:39 Kariyerine Hollanda'da devam eden Burak Yılmaz, teknik direktörlüğe hazırlanıyor Açıklaması Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kariyerinin son bölümünde teknik direktörlük için hazırlandığını söyledi.

11:23 Eyüpsultan'da bir kişinin öldüğü kafeye yönelik silahlı saldırı davasına devam edildi İstanbul Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan silahlı saldırıda tadilat yapmak için orada bulunan Talat Kaya'nın hayatını kaybetmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11:03 Kasımda sıcaklık en yüksek Milas'ta en düşük Erzurum'da kaydedildi Türkiye'de bu yılın kasım ayında en yüksek sıcaklık 32,3 derece ile Muğla'nın Milas ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 10,2 derece ile Erzurum'da ölçüldü.

10:40 "Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" diyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ın 3 yıl önceki mikrofon kazası yeniden gündeme geldi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığı başlayan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" çıkışıyla 8 bin liranın üzerinde zam bekleyen emekçilerin tepkisini çekti. Bu sözler sonrası Atalay'ın 2019 yılında dönemin Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile arasında geçen diyaloglar yeniden gündem oldu.

06:43 08 Aralık 2022 Fox Yayın Akışı 08 Aralık 2022 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

00:59 Yolları açan kadınların hikayeleri Selçuk'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88. yılı sebebiyle, Selçuk Belediyesi Prof. Dr.

18:27 Serpil Kemalbay: Bu Bütçe, Halkın İhtiyaçları İçin Değil, Erdoğan'ın Bekası; Ekonomik, Politik Tercihleri İçin Hazırlanmıştır HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde söz alarak, "Bütçe paketinin biraz yanına yaklaştığınızda, kesik bir ölüm kokusu, karın gurultusu, acı ve keder görüyoruz. Bu bütçe, halkın ihtiyaçları için değil, Erdoğan’ın bekası; ekonomik, politik tercihleri için hazırlanmıştır. Savaşa, ranta, yandaşa kaynak ayırma bütçesidir" dedi.

17:24 Karşıyaka'da, Kütahyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 16. hafta müsabakasında oynayacağı Kütahyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

17:14 İzmir için 'sağanak' uyarısı METEOROLOJİ'den, yarın İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

13:36 Efes Selçuk'ta '18 Yolları Açan Kadınlar' Gösterildi Efes Selçuk Belediyesi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88’inci yılı dolayısıyla, ‘18 Yolları Açan Kadınlar’ isimli kısa filmin gösterimini Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda yaptı.