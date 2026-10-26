İzmir Selçuk\'ta 4 caretta caretta denize salındı, DEKAMER toplamı 408\'e ulaştı

İzmir'de yaralı olarak bulunan 4 caretta caretta tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından denize bırakıldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, İzmir'de farklı tarihlerde yaralı halde bulunan 4 caretta carettanın Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı.

Helios, Zafer, Efes ve Arda adı verilen deniz kaplumbağaları yeniden doğal yaşamlarına kavuşmaları amacıyla Selçuk ilçesindeki Pamucak Segaş Plajı'na getirildi.

Kaplumbağalar burada düzenlenen etkinlikle denize bırakıldı.

Bu salımlarla birlikte, DEKAMER'de tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturulan deniz kaplumbağalarının sayısının 408'e ulaştığı belirtildi.

Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Müdür Yardımcısı Egemen İşcan, İzmir DKMP Şube Müdürü Süleyman Pınar ve EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de katıldı.