Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk, elmada 3-4 katlık fiyat farkına dikkat çekti

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, elma fiyatlarının bahçeden markete kadar 3-4 kat yükseldiğini ifade ederek, "Bu çiftçinin fiyatları görmesi mümkün değil. Yani burada 20 liraya satılan bir elma 80 lira, 35 liraya satılan bir Grand Smith 150 lira bandında bir rakam oluyor" dedi.

Isparta'da elma hasadı devam ediyor. Yaklaşık bir ay içerisinde sezonun tamamlanması beklenirken üreticiler, artan maliyetler ve ürün fiyatları arasında açılan makastan dert yandı. Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk da üreticinin elmayı düşük fiyatlarla satarken tüketicinin marketlerde çok daha yüksek fiyatlarla karşılaştığını belirtti.

YAĞMURA RAĞMEN HASAT DEVAM EDİYOR

Isparta'da süren yağışlara rağmen işçiler elma toplamaya devam ediyor. Sezonun yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanması beklenirken toplanan ürünlerin satışının yapılması ve soğuk hava depolarına kaldırılması gerekiyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, hasat sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hasatımız devam ediyor. Malum yağışlar da yavaş yavaş başladı. Şu anda arazide çalışan kardeşlerimiz yerler hava yağmur da yağsa, çamurlu da olsa elma toplamaya devam ediyorlar. Çünkü yaklaşık bir aya kadar da bu sezonun da bitmesi gerekiyor. Toplanan elmaların belli bir şekilde satılması ve akabinde soğuk hava depolarına girmesi gerekiyor."

"MARKETTEKİ FİYATLARI ÇİFTÇİNİN GÖRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Üretici fiyatları ile market fiyatları arasındaki farkın büyük olduğunu ifade eden Selçuk, İstanbul'daki market ve tezgahlarda Golden ve Starking elmanın 80 liraya, Granny Smith elmanın ise 150 liraya kadar çıktığını anlattı.

Selçuk, şöyle konuştu:

"Geçen hafta İstanbul'daydım. Tezgahlarda ve marketlerdeki elma fiyatlarına baktım özellikle. Golden Starking 80 lira, Grand Smith 150 liraydı. Bizim burada bu fiyatları görmemiz mümkün değil. Bu çiftçinin fiyatları görmesi mümkün değil. Aracılar tabii ki para kazanacak. Bizim kimsenin kazandığı parada gözümüz yok. Bu markete varana kadar fiyatlar 3 katı ve 4 katı oluyor. Yani burada 20 liraya satılan bir elma 80 lira, işte 35 liraya satılan bir Grand Smith 150 lira bandında bir rakam oluyor."

Mazot, gübre, ilaç, işçilik fiyatlarının yükseldiğini, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için çözüm beklediklerini dile getiren Selçuk, ürünlerin doğrudan hallere veya pazarlara ulaştırılabileceği sistemlerin önemine işaret etti.

Selçuk, "Yani burada bizim çiftçimizin yaşayabilmesi için bu fiyatların biraz daha yukarı çekilmesi gerekiyor. Yetkililerden ricam budur" dedi.

Hasat sırasında yere dökülen ve "ıskarta" olarak nitelendirilen elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderildiğini belirten Selçuk, bu ürünlerin fiyatının da düşük kaldığını, kilogram fiyatının 4 lira bandında olduğunu söyledi.

Bu gelirin normal şartlarda işçi ücretleri ve mazot masraflarının karşılanmasına katkı sağladığını belirten Selçuk, bu yıl söz konusu gelir kaleminin de yetersiz kaldığını dile getirdi.

Selçuk, "Yani günden güne kan kaybediyoruz" diye konuştu.

"REKOLTE İYİ"

Ziraat mühendisi Burak Baykuş ise bu yıl elma rekoltesinin beklentilerin biraz üzerinde olduğunu söyledi. Geçen yıl yaşanan su sıkıntısının üretimi zorlaştırdığını belirten Baykuş, bu yıl havaların daha serin seyretmesinin ve yağışların elmanın gelişimine olumlu yansıdığını ifade etti.

Baykuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Rekolte bu sene iyi. Beklediğimizin biraz üzerinde bir rekolite var. Tabii şu yağmurların da etkisi var. Geçen sene çok sıkıntı çektik. Bayağı su problemi yaşadık. Havalar da çok sıcak gitti. Bu sene havaların serin gitmesi bizim açımızdan gayet iyiydi. Elmaların kalibresi olsun, rengi olsun, meyve tutumu olsun bunlar hep havaların serin gitmesi ve yağışların etkisi yani. Şu an kalibremiz gayet iyi, memnunuz."

"GÜNLÜK MALİYETLER YETMİYOR"

Elma bahçelerinde çalışan işçiler de çalışma koşulları ve geçim sıkıntısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslen Sudanlı olan ve Isparta merkezde yaşayan Muhammed Bey, elma toplamanın kendisi için tecrübesi sayesinde zor olmadığını belirterek, "Zor değil. Yani bana da zor değil, çünkü tecrübem var. Saat 08.00'de iş başlıyor, Akşam saat 17.00'de bitiyor. Her sene de çalışıyoruz" dedi.

Elma işçisi Ayhan Özdemir ise artan yaşam ve üretim maliyetlerinin hem işçileri hem de üreticileri zorladığını ifade etti. Özdemir, işçi ücretlerinin geçim için yeterli olmadığını belirtirken bahçelerde ilaçlama, dolu ve diğer bakım giderlerinin de üreticinin maliyetlerini artırdığını söyledi.

Özdemir, "Yani günlük maliyetler yetmiyor. Marketlere gidemiyoruz. Özellikle torunlarla gidemiyoruz cesaret edip. Maliyetler çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Elma bahçelerinde yapılan ilaçlama ve bakım çalışmalarının maliyetine de değinen Özdemir, bir bahçede yoğunluğa göre günlük 300 ila 550 kilogram arasında elma toplanabildiğini anlattı.