İzmir'de son bir haftada 3 ölü yunus sahile vurdu, EKODOSD trol ağlarına dikkat çekti - Son Dakika
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İzmir'de son bir haftada 3 ölü yunus sahile vurdu, EKODOSD trol ağlarına dikkat çekti

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İzmir\'de son bir haftada 3 ölü yunus sahile vurdu, EKODOSD trol ağlarına dikkat çekti
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İzmir'de son bir haftada Selçuk Pamucak ve Menderes Gümüldür kıyılarında kumsalda 3 ölü yunus bulundu. Yunusların trol ağlarına hedef dışı av olarak takılıp boğulduğu değerlendirilirken EKODOSD Başkanı Sürücü, balıkçılık faaliyetlerinin denetlenmesi gerektiğini söyledi.

İZMİR'de son bir haftada 3 ölü yunus sahile vurdu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Denizlerde av sezonun açılmasıyla birlikte yunuslar, yine trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takılıp, boğulmaya başladı. Deniz ekosistemi için önemli olan bu canlıları korumak zorundayız dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Pamucak sahili ile Menderes ilçesindeki Gümüldür kıyılarında son bir haftada kumsalda 3 ölü yunus bulundu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'nün yaptığı incelemede, yunuslardan ikisinin 'tırtak', birinin de 'çizgili' türde olduğu tespit edildi. Deri yüzeylerinde çizik ve sürtünme izlerine de rastlanan yunusların, balıkçı ağlarına takıldıkları için nefes alamayıp, boğularak öldüklerinin değerlendirildiği belirtildi. Ölçümleri yapılan yunuslar, gömülmeleri için Selçuk Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'BALIKÇILIK FAALİYETLERİ DENETLENMELİ'

Yunusların deniz ekosisteminin önemli üyelerinden biri olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Denizlerde av sezonun açılmasıyla birlikte yunuslar, yine trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takılıp, boğulmaya başladı. Deniz ekosistemi için önemli olan bu canlıları korumak zorundayız. Onların varlığı, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlıyor. İlgili kurumların balıkçılık faaliyetlerini denetlemesi ve hedef dışı av ölümlerini araştırması gerekiyor. Denizler yalnızca insanların kullanımına ait değil. Yunusları ve denizlerimizi korumak hepimizin sorumluluğunda" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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