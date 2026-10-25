Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti - Son Dakika
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Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti

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Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
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2012 yılında girişimci Seyhan Selçuk'un evinin bir odasında kurduğu ve milyonlarca ürün satışına ulaşan yerli giyim markası Bad Bear'ın arkasındaki Selçuk Mağazacılık A.Ş. iflas etti. Artan maliyetler, yüksek faizler ve düşen satışlar nedeniyle konkordato ilan eden şirket, borçlarını yapılandırmasına rağmen mali sıkıntıları aşamadı. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

Türkiye'nin tanınan yerli giyim markalarından Bad Bear'ın arkasındaki Selçuk Mağazacılık A.Ş. hakkında iflas kararı verildi. Girişimci Seyhan Selçuk'un 2012 yılında evinin bir odasında kurduğu ve milyonlarca ürün satışına ulaşan marka, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Artan faizler, yükselen maliyetler ve azalan satışlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan şirket, borçlarını yeniden yapılandırmasına rağmen iflastan kurtulamadı.

EVİNİN BİR ODASINDA KURDU, MİLYONLARCA ÜRÜN SATTI

İki çocuk annesi girişimci Seyhan Selçuk'un 2012 yılında İstanbul Merter'de temellerini attığı Bad Bear, küçük bir girişim olarak başladığı yolculukta Türkiye'nin bilinen giyim markalarından biri haline geldi.

Selçuk, evinin bir odasında kurduğu markayla ilk olarak kemer, çorap ve boxer satışına başladı. Zaman içerisinde ürün yelpazesini genişleten Bad Bear, giyim sektöründe büyüyerek milyonlarca ürün satışına ulaştı.

Fiziki mağazalarının yanı sıra e-ticaret platformları üzerinden de müşterilerine ulaşan marka, yıllar içinde faaliyet alanını genişletti. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi.

ARTAN MALİYETLER ŞİRKETİ ZORA SOKTU

Yükselen faiz oranları, üretim ve işletme maliyetlerindeki artış ile satışlarda yaşanan düşüş, Selçuk Mağazacılık A.Ş.'nin finansal sorunlarını derinleştirdi.

Yaşanan nakit sıkıntısının ardından şirket yönetimi, borçlarını yeniden yapılandırmak ve faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla konkordato yoluna başvurdu.

Selçuk Mağazacılık A.Ş., şirket ortakları Seyhan Selçuk ve Kadir Çalışkanlar ile birlikte İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

BORÇLARIN 36 AYDA ÖDENMESİ PLANLANDI

Konkordato başvurusunu değerlendiren mahkeme, şirket hakkında kesin mühlet kararı verdi. Para Dergisi’nin haberine göre bu süreçte alacaklılara yönelik bir ödeme planı oluşturuldu.

Hazırlanan plana göre şirketin borçlarını 36 ay içerisinde 12 eşit taksitle ödemesi öngörüldü. Borçların yeniden yapılandırılmasıyla şirketin mali durumunun düzeltilmesi ve faaliyetlerinin devam ettirilmesi hedeflendi. Ancak ödeme planı kapsamında ilk taksitlerin yatırılmasına rağmen şirketin finansal yapısında beklenen toparlanma gerçekleşmedi.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI ÇIKTI

Konkordato sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Selçuk Mağazacılık A.Ş. hakkında iflas kararı verdi. Böylece Seyhan Selçuk'un evinin bir odasında başlattığı, zamanla milyonlarca ürün satışına ulaşan Bad Bear markasının arkasındaki şirketin konkordato süreci iflasla sonuçlandı. Yıllar içinde büyüyerek giyim sektöründe kendine yer edinen şirket, artan maliyetler ve finansal sıkıntılar nedeniyle borçlarını yeniden yapılandırma girişiminden sonuç alamadı.

EkonomiSelçukSeyhanGiyimSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
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