Çolakoğlu, ÇKP\'nin yönetişim başarısını yolsuzlukla mücadeleyle ilişkilendirdi

İSTANBUL, 28 Ekim (Xinhua) -- Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) uzun vadeli planlama, yoksulluğun azaltılması, yolsuzlukla mücadele ve kurumsal şeffaflık alanlarındaki başarılarına dikkat çekti.

Çolakoğlu, ÇKP 20. Merkez Komitesi'nin 26-29 Ekim tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 5. genel oturumu vesilesiyle Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'in siyasi sistemi ve ÇKP'nin rolüne ilişkin görüşlerini paylaştı.

Çin'in kalkınma modelinin temelinde iyi yönetişim anlayışı ile kırk yılı aşkın süredir uygulanan beş yıllık planların sağladığı uzun vadeli bakış açısının bulunduğunu belirten Çolakoğlu, bu yaklaşımın yoksullukla mücadelede önemli sonuçlar verdiğini söyledi.

Çolakoğlu, "Çin sadece yüz milyonlarca insanını yoksulluktan kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda ekonomisini emek yoğun ve düşük katma değerli üretimden yüksek teknolojili ve yüksek gelirli bir yapıya dönüştürdü. Çin'in yönetişim modeli, yüksek kaliteli kalkınmanın istikrarlı biçimde sürdürülmesini sağlıyor" dedi.

Uzun Vadeli Planlama ve Koordinasyon

ÇKP'nin uzun vadeli liderliğinin en önemli avantajlarından birinin çok yönlü planlama yapabilme ve uzman kurumlarla birlikte çalışabilme kapasitesi olduğunu belirten Çolakoğlu, yerel yönetimlerden merkezi hükümete kadar uzanan güçlü bir koordinasyon mekanizmasının bulunduğunu ifade etti.

Çolakoğlu, "Çin'de kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ortaya konuluyor. Beş yıllık planların sonunda elde edilen olumlu sonuçlar ve tespit edilen eksiklikler değerlendirilerek bir sonraki plan dönemi için daha gerçekçi ve revize edilmiş hedefler belirleniyor. Bu, basit bir sistem değil. Yerel yönetimlerden merkezi hükümete kadar farklı aktörlerin katılımıyla yürütülen son derece başarılı bir koordinasyon gerektiriyor" diye konuştu.

Yolsuzlukla Mücadele ve Hesap Verebilirlik

ÇKP'nin parti disiplinini güçlendirme ve kurumsal yönetişimi iyileştirme çabalarına da değinen Çolakoğlu, şeffaf kurumlar inşa etmenin, tüm gelişmekte olan ülkeler açısından temel bir zorluk teşkil ettiğini belirtti.

Çin'in hesap verebilirlik ve şeffaflık alanlarında başarılı bir dönüşüm gerçekleştirdiğini ifade eden Çolakoğlu, "Çin'in oluşturduğu mekanizmalar, yolsuzluğa kapı aralayan boşlukları ve yolsuzluk marjlarını azaltıyor. Yolsuzluğun olduğu yerde başarılı bir kalkınmadan söz edilemez. Parti içinde, bürokraside ve yerel düzeyden ulusal düzeydeki kurumlara kadar her aşamada hesap verebilirlik temel bir politika olarak öne çıkıyor. Herkesin eylemlerinden sorumlu tutulduğu bu sistemde, iyi yönetişim sayesinde verimlilik de artıyor" dedi.

Öz Reform ve Değişime Uyum

Genel oturumun resmi gündeminde öne çıkan en önemli konulardan biri olan partinin kendini yenileme (öz reform) kapasitesini de değerlendiren Çolakoğlu, ÇKP'nin bu alandaki çabalarının diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini belirtti.

Başarılı gelişmelerin ardından dahi kurumların zamanla durağanlaşma riski taşıdığına işaret eden Çolakoğlu, "Sürekli değişimin yaşandığı bir çağdayız. Bu nedenle değişime uyum sağlama kapasitesi büyük önem taşıyor. Parti ve devlet kurumlarındaki kuralların, düzenlemelerin ve yapıların güncellenmesine yönelik son politikalar, başarının sürdürülebilirliği açısından son derece kritik. Bu güncellemeler yapılmazsa sistem durağanlaşır. Son dönemde gerçekleştirilen reformlar, iyi yönetişimin devamı için atılmış çok önemli adımlardır" ifadelerini kullandı.