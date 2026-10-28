Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, cenaze sonrası kalp kriziyle yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Kaymakamı İhsan Kara, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, eski İçişleri Bakanı Ahmet Selçuk'un vefat eden eşi Nevin Selçuk'un dün Uncalı Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katıldıktan sonra akşama doğru kalp krizi geçirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaymakam Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaymakam İhsan Kara için bugün saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Valilik Hükümet Konağı önünde resmi tören düzenlenecek. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İhsan Kara'nın cenazesi, 30 Ekim Cuma günü Konya'nın Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İHSAN KARA'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Gaziler köyünde 15 Ocak 1965'te doğan İhsan Kara, 1986'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1990'da Karaman Valiliği'nde kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Kara; Koyulhisar, Şenkaya, Şuhut, Aydıncık, Cihanbeyli ve Pursaklar kaymakamlıkları ile Batman Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurucu Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini de üstlenen Kara, Eyüpsultan Kaymakamı iken Muratpaşa'ya atandı. 29 Temmuz 2024'te ilçedeki görevine başlayan Kara, evli ve iki çocuk babasıydı.