Sengel, 2025 Sayıştay bulgularının siyasi değil mevzuatla ele alınmasını istedi

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısında 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulgular değerlendirildi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, rapordaki tespitlere ilişkin açıklamalarda bulunarak mali uygulamalardan otopark gelirlerine, sosyal yardımlardan veterinerlik hizmetlerine kadar merak edilen konulara açıklık getirdi.

Sayıştay denetimlerinin rutin bir süreç olduğunu vurgulayan Başkan Sengel, raporların siyasi tartışmaların değil, mevzuat ve işlem süreçlerinin esas alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bulguların ilgili müdürlükler tarafından yanıtlandığını ifade eden Başkan Sengel, "Bir bulguyu bağlamından koparıp kamuoyuna bir suçlama gibi sunmak ne denetimin amacına ne de kamu yararına hizmet eder" dedi.

MALİ PLANLAMALARDA MERYEM ANA VURGUSU

Sengel, 2025 yılı raporundaki mali tabloların, 2024 yılı ekim ayında Meryem Ana Evi işletmesinin belediyede olduğu varsayımıyla hazırlanan bütçe ve öngörüleri de içerdiğini belirten Başkan Sengel, bu durum dikkate alınmadan yapılan yorumların yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti. Başkan Sengel, ayrıca geçmiş dönemlerde oluşan kamu zararlarının tahsiline yönelik takip ve icra süreçlerinin de sürdüğünü kaydetti.

VETERİNERLİK HİZMETLERİ VE DOĞAL YAŞAM PARKI

Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet veren Haybulans'ın koordinasyonu için 6 bin lira bedelle telefon alındığını açıklayan Başkan Sengel, önceki dönemlerde başkan, müdür ve bazı personelin telefon giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı uygulamayı göreve geldikten sonra kaldırdıklarını söyledi.

Öte yandan hayvanseverlerin desteği ve valilik onayıyla İzmir'in ilk doğal yaşam parkının Efes Selçuk'ta hayata geçirileceğini belirten Başkan Sengel, projede emeği geçen belediye çalışanlarına ve hayvanseverlere teşekkür etti.

"İŞÇİMİZİN MAAŞINI ÖDEMEK ÖNCELİĞİMİZ"

Otopark gelirlerinin dönemsel nakit akışı sıkışıklığı nedeniyle işçi maaşlarının ödenmesinde kullanıldığını ifade eden Başkan Sengel, bu uygulamanın önceki dönemlerde de bulunduğunu belirterek, "Ne yapacağız? Bir yerde para tutup işçimizin maaşını mı ödemeyeceğiz? Bizim önceliğimiz, alın teriyle çalışan emekçilerimizin maaşlarını zamanında ödeyebilmektir" diye konuştu.

Sosyal yardımlarda mükerrerliğin önlenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sorgulama çalışmaları yapıldığını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na da yazı gönderildiğini ancak yanıt alınamadığını belirten Başkan Sengel, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekti.

"TOKİ'DE YAŞANAN SORUNLARIN BELEDİYEMİZLE İLGİSİ YOK"

TOKİ'de yaşanan sorunların belediyeden kaynaklanmadığını vurgulayan Başkan Sengel, bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına imkanlar doğrultusunda destek verdiklerini, bank ve konteyner taleplerinin karşılandığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Sengel, tüm müdürlüklerin büyük özveriyle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben bütün müdürlerimle, memurlarımızla ve emekçi kardeşlerimle gurur duyuyorum. Bizim meselemiz kişisel tartışmalar, siyasi hesaplaşmalar ve gündelik polemikler değil, Efes Selçuk'a hizmet etmektir. Kamu kaynaklarını doğru kullanmak, çalışanlarımızın hakkını korumak ve ilçemize kalıcı eserler kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Çamur atarak siyaset yapanlara değil, emek vererek hizmet üretenlere inanıyoruz. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar."

"HERHANGİ BİR SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

AK Partili Meclis Üyesi Orbay Kurd, Sayıştay raporunda yer alan değerlendirmelerin kamuoyuna yansıdığı kadar ciddi bir sorun oluşturmadığını düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Raporda maddi hatalar ve yanlış muhasebe kayıtları gibi hususlar olduğunu düşünüyorum. Basında gündeme gelen telefon alımıyla ilgili konuya gelince, ilgili kanun maddesi uyarınca belediye bütçesinin binde 5'inin hayvanların bakımı, rehabilitasyonu ve benzeri hizmetler için ayrılması gerekiyor. Sayıştay'ın dikkat çektiği nokta, bu bütçenin yalnızca söz konusu hizmetler için kullanılabileceği. Dolayısıyla telefon alımı da bu kapsamda değerlendirilmiş. Konu basına yansıdı ve üzerinde çok konuşuldu ancak ben bunun ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bürokratlarımızın Sayıştay raporuyla ilgili yaptığı çalışmaların doğru olduğuna inanıyorum. Belediyemizin müdürlerinden ve bürokratlarından herkes memnun, biz de memnunuz. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum."