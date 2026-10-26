Alaplı Kaymakamı Köksal'dan fındıkta kokarcaya karşı önlem çağrısı geldi - Son Dakika
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Alaplı Kaymakamı Köksal'dan fındıkta kokarcaya karşı önlem çağrısı geldi

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Alaplı Kaymakamı Köksal\'dan fındıkta kokarcaya karşı önlem çağrısı geldi
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Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, muhtarlar ve üreticilere kahverengi kokarcaya karşı önlem çağrısı yaptı. Köksal, kokarcanın fındık rekoltesine yüzde 30-35 zarar verdiğini, geçen yıl yapılan ilaçlamanın ise etkili olduğunu söyledi.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, muhtarlar ve üreticilere kahverengi kokarca zararlısına karşı önlem alma çağrısında bulundu.

Alaplı Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Köksal, ilçenin önemli bir fındık bölgesi olduğunu söyledi.

Son yıllarda tüm tarım ürünlerine olduğu gibi ilçede vatandaşın temel geçim kaynağı olan fındığa da kokarcanın büyük zarar verdiğine değinen Köksal, "Rekolteye yüzde 30-35 zarar veriyor. Bu noktada bizim eş güdüm halinde hareket etmemiz lazım." dedi.

Köksal, Sakarya'da ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kokarca zararlısının daha yoğun olduğunu aktararak, "Bizim burada kışın birkaç defa kar yağışı olması nedeniyle geçen yıl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve muhtarlarımızın desteğiyle yapılan ilaçlama çalışmaları etkili oldu, çok fazla yaygınlaşmadı." diye konuştu.

Kokarcanın en zayıf yönünün soğuğa karşı direnememesi olduğunu vurgulayan Köksal, "Ortak bir akılla tüm dikkatimizi bu yöne vermeliyiz. Burada en önemli nokta bilinçli olmak. Kokarca tehdidini kabul etmemiz lazım. Devletimizin de geliştirdiği yöntemler var. İlaçlama ve geliştirilen yöntemlerle önlemimizi almamız lazım. Bu tehdidi asla hafife alamayız, almamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
EkonomiSelçukGüncelSon Dakika

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