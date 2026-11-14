Antalya'da IAEE COP 2026 Sempozyumu 1,3 trilyon dolarlık finansman hedefini ele aldı - Son Dakika
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Antalya'da IAEE COP 2026 Sempozyumu 1,3 trilyon dolarlık finansman hedefini ele aldı

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Antalya\'da IAEE COP 2026 Sempozyumu 1,3 trilyon dolarlık finansman hedefini ele aldı
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IAEE COP 2026 Sempozyumu, Antalya'da 36 ülkeden 100'ü aşkın katılımcıyla tamamlandı. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, karbon fiyatlarındaki bölgesel farklara ve 1,3 trilyon dolarlık iklim finansmanı hedefine dikkati çekti.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğince (IAEE) Antalya'da düzenlenen IAEE COP 2026 Sempozyumu'nda enerji ekonomisi, karbon piyasaları ve iklim değişikliğiyle mücadelede finansman konuları ele alındı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "Çalkantılı zamanların enerji ekonomisi ve iklim değişikliği üzerindeki etkisi" temasıyla Serik ilçesinde yer alan Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde 11 Kasım'da başlayan sempozyum, yerli ve yabancı akademisyenlerin yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

36 ülkeden 100'ün üzerinde katılımcının yer aldığı sempozyumun son gününde kapanış oturumu düzenlendi, programa katkı sunanlara teşekkür plaketi verildi.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, AA muhabirine, sempozyumda enerji teknolojileri, enerji piyasaları ve karbonsuzlaşma sürecindeki fırsat ve zorlukların akademik açıdan değerlendirildiğini söyledi.

Panellerde sektörün uygulamaya yönelik konularının da ele alındığını belirten Kumbaroğlu, sempozyumda ortaya çıkan sonuçların COP31 kapsamındaki farklı oturumlarda paylaşıldığını ifade etti.

Düşük karbonlu elektrik üretimi ticarette avantaj sağlıyor

Elektrik tüketiminin hızla artmasının beraberinde yeni fırsatlar ve zorluklar getirdiğini anlatan Kumbaroğlu, düşük karbonlu elektrik üretiminin ürünlerin karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Kumbaroğlu, "Bir taraftan elektriği düşük karbonla ürettiğiniz zaman, elektrikle üretilen bütün ürünlerin karbon ayak izi düşüyor. Karbon ayak izinin düşmesi, ticarette özellikle karbon düzenleme mekanizmasının da devreye girmesiyle birlikte önemli bir açılım sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karbon piyasalarında bölgesel fiyat farklılıklarının bulunduğuna dikkati çeken Kumbaroğlu, Avrupa'da ton başına karbondioksit fiyatının 80-90 avro, Asya'da ise 10-15 dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.

Bu farklılıkların emisyon azaltımına etkisi ile düşük fiyatlarla etkin karbon azaltımının mümkün olup olmadığının sempozyumda tartışıldığını anlatan Kumbaroğlu, karbon piyasalarının küresel ölçekte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyaç duyulan finansman önemli gündem başlıkları arasında

İklim değişikliğiyle mücadelede finansmanın da önemli gündem başlıkları arasında yer aldığına işaret eden Kumbaroğlu, özellikle Güney Yarım Küre'deki ülkelere sağlanan desteğin artırılması gerektiğini söyledi.

Küresel iklim finansmanı hedefinin 1,3 trilyon dolar olduğunu hatırlatan Kumbaroğlu, Brezilya'nın önceki dönem başkanlığında yayımlanan raporda mevcut gidişatın ciddi finansman açığına işaret ettiğinin ortaya konulduğunu dile getirdi.

Kumbaroğlu, finansman açığının nasıl kapatılacağı, kaynakların nereden sağlanacağı ve hangi teknolojilerin öne çıkacağının da sempozyumda değerlendirildiğini, hidrojen teknolojisinin bu alandaki seçeneklerden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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