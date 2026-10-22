Seben Çeltikdere'de çeltik hasadına İlçe Tarım Müdürü Güçbilmez de katıldı

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde çeltik hasadı gerçekleştirildi. Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Güçbilmez ve teknik personel, hasat çalışmalarına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde çeltik hasadı gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Güçbilmez ve beraberindeki teknik personel, köyde gerçekleştirilen çeltik hasadı çalışmalarını yerinde takip etti. Hasat alanını ziyaret eden Güçbilmez ve teknik ekip, üreticilerle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üreticilerle bir araya gelen ekip, çeltik hasadı sürecine eşlik etti.