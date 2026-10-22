Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun

Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsunGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oyuncu Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan’ın kendisine “Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim” dediğini anlattı. Türkmen, usta oyuncunun sahnedeki performansını da “sanki ruh çağırıyor gibi” sözleriyle tarif etti.
Oyuncu Ekin Türkmen, Sibel Arna’nın programında Yılmaz Erdoğan’la arasında geçen diyaloğu anlattı. Erdoğan’ın oyunculuğuna dair kendisine sık sık takıldığını söyleyen Türkmen, usta oyuncunun “Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim” dediğini aktardı.
“HİÇ KULLANMIYORSUN” DİYOR
Erdoğan’ın kendisine kadınsı çekiciliğini kullanmadığı yönünde şakalar yaptığını belirten Türkmen, “Normalde de öyle bir kadınsın diyor, kullanmıyorsun diyor” ifadelerini kullandı.
“SANKİ RUH ÇAĞIRIYOR GİBİ”
Yılmaz Erdoğan’ın oyunculuğunu da değerlendiren Türkmen, onun yüksek konsantrasyonuna dikkat çekti. Erdoğan’ın sahneye çıktığında karaktere anında büründüğünü söyleyen oyuncu, “Yılmaz Hoca oynarken sanki ruh çağırıyor gibi. O karakter neyse o bir anda oluyor ve bir anda çıkabiliyor” dedi.
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