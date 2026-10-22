Terörsüz Türkiye\'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş

Mehmet Vatandaş:

Türkiye Milliyetçisiyim ne demek ya yeni yeni şeyler uyduruyorsunuz. Türkiye bir devlet adıdır bu devletin sınırları içinde yaşayan insanların genel adı da Türk'tür. Helal olsun Müsavat başkana seni kapı dışarı ettiği için. Hem ret oyu verip hem çözülme sürecini destekliyorum demek aymazlıktır. Seni takdir ederdim ama fos çıktın. Ne Mutlu Türküm diyene sözünden niye gocunuyorsun ve hiç demedim diye övünüyorsun ki. İnadına Ne Mutlu TÜRKÜM diyene