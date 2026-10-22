İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

gsnin bir numarali adami .hayirli olsun

zafer koc:

Yapay zeka dan istatistikleri isteyin fenerbahçenin bu hakemle çok az puan kaybı olduğunu, daha çok penaltı kazandığını, aleyhine daha az penaltı verdiğini ve daha az kart gösterdiğini görürsünüz. Boşa algı yapmayın istatistikler ortada