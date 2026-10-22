İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem - Son Dakika
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İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

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Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak derbinin hakemi açıklandı. RAMS Park’ta saat 21.30’da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

DERBİDE DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN’DA

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı görevlendirmeye göre, ezeli rakiplerin karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU

Derbide Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

DEV MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılıların ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.30’da başlayacak.

İşte haftanın hakemleri;

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
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Trendyol Süper LigAtilla KaraoğlanGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    orta hakem dursun ozbek, var a da Okan burugu koysalardi daha hayirli olurdu 8 9 Yanıtla
    zafer koc zafer koc:
    Sen şakamısın bu hakem sürekli Galatasaray ı doğrayan adam. 1 1
  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    gsnin bir numarali adami .hayirli olsun 5 8 Yanıtla
    zafer koc zafer koc:
    Yapay zeka dan istatistikleri isteyin fenerbahçenin bu hakemle çok az puan kaybı olduğunu, daha çok penaltı kazandığını, aleyhine daha az penaltı verdiğini ve daha az kart gösterdiğini görürsünüz. Boşa algı yapmayın istatistikler ortada 1 0
  • atkosanali6 atkosanali6:
    GS İşte Şimdi Yandı Yeni Yasin Kol Atilla 3 5 Yanıtla
  • Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    BEKLEYİN GELİYORUZ. MS 0-1 GOL VEDAT 3 4 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    İsmail Kartal kaybederse gider 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem - Son Dakika
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