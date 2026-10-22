Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam - Son Dakika
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Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam

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Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
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2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası kaynağının yüzde 33,7 artışla 1 trilyon 460 milyar liraya çıkarılması ve OVP tahminleri doğrultusunda net asgari ücretin 36 bin 49 TL ile 37 bin 537 TL arasında olacağını öngören 3 farklı zam senaryosu netleşti.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak karara çevrilirken, 2027 yılı bütçesinde ayrılan kaynak ve Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefleri yeni zam oranlarına dair önemli ipuçları sundu. 2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği yüzde 33,7 artışla 1 trilyon 460 milyar liraya yükselirken, masadaki 3 farklı senaryoya göre net asgari ücretin 36 bin 49 TL ile 37 bin 537 TL arasında şekillenmesi öngörülüyor.

BÜTÇEDEKİ YÜZDE 33,7'LİK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynağın, bir önceki yılın 1 trilyon 92 milyar liralık tutarına kıyasla yüzde 33,7 oranında yükseltilmesi beklentileri artırdı. Bütçedeki artış oranı doğrudan zam oranı olarak uygulanmasa da geçmiş yıllardaki veriler doğrultusunda komisyon masası için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

İŞTE MASADAKİ 3 ZAM SENARYOSU VE YENİ MAAŞLAR

Hesaplamalara göre 2027 asgari ücreti için öne çıkan rakamlar şöyle sıralandı:

  • 1. Senaryo (OVP Enflasyon Tahmini - %28,4 Zam): Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin esas alınması halinde brüt asgari ücret 42 bin 410 TL'ye, net asgari ücret ise 36 bin 49 TL'ye yükselecek.
  • 2. Senaryo (%30 Zam): Asgari ücrete net yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda brüt ücret 42 bin 939 TL'ye, net maaş ise yaklaşık 36 bin 500 TL seviyesine ulaşacak.
  • 3. Senaryo (Bütçe Artış Oranı - %33,7 Zam): Bütçede vergi desteği için ayrılan yüzde 33,7'lik artışın doğrudan maaşlara yansıtılması halinde brüt ücret 44 bin 161 TL'ye, net asgari ücret ise 37 bin 537 TL'ye çıkacak.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜTÇE VE ZAM ORANLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Bütçedeki kaynak artışları ile gerçekleşen zam oranları birebir aynı olmasa da paralellik gösteriyor. 2025 bütçesinde vergi desteği kaynağı yüzde 25 artırılmış, yapılan asgari ücret zammı ise yüzde 30 olmuştu. 2026 bütçesinde kaynaktaki yüzde 28,02'lik artışa karşılık asgari ücrete yüzde 27 oranında zam uygulanmıştı. 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik kaynak artışı, yeni zam oranının yüzde 30 ve üzerinde gerçekleşebileceği beklentisini güçlendiriyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördüSGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
Asgari ÜcretEkonomiGüncelZamOVPSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman Yaşar Osman Yaşar:
    36 tımı olsun 37 mi olsun insanlarla dalga geçiliyor hiç kimse demiyor 60 bin altında olmasın 2 0 Yanıtla
  • erhanbey055 erhanbey055:
    ya arkadaş haber bulamayınca asgari ücret hakkında haber yapıyorsunuz bıkmadınız mı 2 0 Yanıtla
  • orhan eren orhan eren:
    asgari ucreti isterlerse %100 artirsinlar, patronlar haftaklik 40 saatlik calisma temposunda 100 isciye yaptiracaklari isi, haftalik 45saatlik (yemek ve cay molalari haric) calisma saatiyle 70 isciyle gemilerini yuruteceklerdir. 30 kisi de issiz olarak evde ana babasinin, karisinin cocuklarinin toplumun basina sorunlu insanlar olarak birakilacaktir. bu sorunu bildikleri halde cozmeyen piskin suratli siyasetcileri sevmiyorum. 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami karagulle kooos 0 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Ülkenin Şu sistemi ile birlikte şu an bu şartlar durumlar ile asgari ücretin min. 45-50 bin TL civarında olması gerekir. Ancak,. Asgari ücret oranının yükselmesi kadar fatura oranlarıda yükselirse o paranında hiç bir anlamı kalmaz.. Misal Asgari ucret 0 yükselirse kiralara, market fiyatları, yol ucretleri vs vs aynı oranda yükselirse durum gene aynı kalır.. 0 0 Yanıtla
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