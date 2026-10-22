Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk

doğrucu davut:

faiz sebeptir dese reis, eleştirirler. faizi düşürse yine eleştirirler. çünkü ne istediklerini kendileri de bilmiyor. çünkü ilgilendikleri fazi maiz değil aslında kör ve mantıksız bir erdoğan karşıtlığı. eruğrul özkök bile, erdoğan döneminde türkiye çok yol katetti dedi, ama bazıları kafasını kumdan çıkarmak istemiyor. türkiyenin 2. yy lının lideri erdoğandır oysa

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mustafa sagdic: sence Faiz dusuk mu. ne dediginin farkinda bile degilsin. kac yildir hammal gibi Faiz oduyoruz. 19 2

byznyjfjtz: milletin istediği sadece istikrarlı olmak… daha öncede faiz 7,5 lara kadar çekildide ne oldu. gözlerime bak…gözlerindeki ışığı görüyormusun… 3 2

Behlül Kaçar: Nisa suresi 29 ayeti derki; Bu ayetin anlamı nedir? İnsanların malını hileyle veya haksız yollarla elde etmeyin. Başkasının hakkını kendi çıkarınız için kullanmayın. Ben yandaşlık yapacağım diye, yaradanım emirlerine karşı gelemem, kul hakkınıda bilmiyorsanız daha ne diyeyim. Fatma Betül yalnız değildir. 5 0

Behlül Kaçar: Nisa suresi 29 ayeti derki; İnsanların malını hileyle veya haksız yollarla elde etmeyin. Başkasının hakkını kendi çıkarınız için kullanmayın. Bakalım fon vurguncularuna ne olacak 3 0

Atilla ASİLTÜRK: Zamanında yapılmayan faiz düşümü aryırımı bir işe yaramuçıyor sadece bwlli lesime yarıuormuş demekki 0 0