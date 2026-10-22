Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Ocak 2026'dan bu yana ilk kez faiz indirimine giden banka, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 36'ya çekti. Böylece 9 aylık aranın ardından para politikasında yeni bir adım atılmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini 1 puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirdi.

ENFLASYONDAKİ GERİLEMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'den yüzde 36'ya indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e indirmiştir.

Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimdeki gerilemeyi teyit etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini göstermektedir.

ENERJİ FİYATLARI İÇİN RİSK UYARISI

Diğer taraftan, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler sürmektedir.

YENİ FAİZ KARARLARINDA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir."

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI

  • Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.
  • Mart 2025: Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirildi.
  • Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.
  • Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.
  • Temmuz 2025: Toplantı yapıldı, oran sabit bırakıldı.
  • Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.
  • Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü.
  • Aralık 2025: Politika faizi 39.5'ten 38'e çekildi.
  • Ocak 2026: Politika faizi 38'den yüzde 37'ye düştü
  • Mart ayında MB politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.
  • Nisan ayında yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.
  • Mayıs ayında faiz kararı açıklanmadı.
  • Haziran ayında politika faizi yüzde 37'de sabit tutuldu.
  • Temmuz ayında yüzde 37’de sabit tutuldu.
  • Eylül ayında faiz yüzde 37'de sabit bırakıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıMerkez BankasıPolitikaGüncelBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    faiz sebeptir dese reis, eleştirirler. faizi düşürse yine eleştirirler. çünkü ne istediklerini kendileri de bilmiyor. çünkü ilgilendikleri fazi maiz değil aslında kör ve mantıksız bir erdoğan karşıtlığı. eruğrul özkök bile, erdoğan döneminde türkiye çok yol katetti dedi, ama bazıları kafasını kumdan çıkarmak istemiyor. türkiyenin 2. yy lının lideri erdoğandır oysa 12 26 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sence Faiz dusuk mu. ne dediginin farkinda bile degilsin. kac yildir hammal gibi Faiz oduyoruz. 19 2
    byznyjfjtz byznyjfjtz:
    milletin istediği sadece istikrarlı olmak… daha öncede faiz 7,5 lara kadar çekildide ne oldu. gözlerime bak…gözlerindeki ışığı görüyormusun… 3 2
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Nisa suresi 29 ayeti derki; Bu ayetin anlamı nedir? İnsanların malını hileyle veya haksız yollarla elde etmeyin. Başkasının hakkını kendi çıkarınız için kullanmayın. Ben yandaşlık yapacağım diye, yaradanım emirlerine karşı gelemem, kul hakkınıda bilmiyorsanız daha ne diyeyim. Fatma Betül yalnız değildir. 5 0
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Nisa suresi 29 ayeti derki; İnsanların malını hileyle veya haksız yollarla elde etmeyin. Başkasının hakkını kendi çıkarınız için kullanmayın. Bakalım fon vurguncularuna ne olacak 3 0
    Atilla ASİLTÜRK Atilla ASİLTÜRK:
    Zamanında yapılmayan faiz düşümü aryırımı bir işe yaramuçıyor sadece bwlli lesime yarıuormuş demekki 0 0
    Ahmet AKGÜL Ahmet AKGÜL:
    Makarnayımı fazla kaçırdın?? Foncu lara da laf etmeyin diyorlar, apoyada laf etmeyin diyorlar dimi. Etmiyorda akp tabanı. Reis tanrı oldu sanki hata yapmaz 0 0
  • muratemre yılmaz muratemre yılmaz:
    Demek ki geri cekilebiliyomuş..Seçim yaklaştıkça daha düser 18 3 Yanıtla
  • Selçuk Karan Selçuk Karan:
    maaşları düşük vermek için enflasyon u düşük tutacaklar uyanıklarya ocaktan tan sonra roket yukarı 17 1 Yanıtla
  • souleymanoktay souleymanoktay:
    Aman Allahım ingilterede böyle faiz oranı olsa bütün ülke batar 13 1 Yanıtla
  • 5s9g5fqbzp 5s9g5fqbzp:
    aman dikkat.düşüp bir yerini kırmasın 10 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk - Son Dakika
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