Dünyada ilk kez görüldü! Hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünyada ilk kez görüldü! Hasta hayatını kaybetti

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Dünyada ilk kez görüldü! Hasta hayatını kaybetti
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Fransa'da bugüne kadar yalnızca hayvanlarda görülen Shamonda virüsü, dünyada ilk kez bir insanda tespit edildi. Lyon'da tedavi gören ve bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış olan hasta hayatını kaybetti.

Fransa'da bugüne kadar yalnızca hayvanlarda görüldüğü bilinen Shamonda virüsü, ilk kez bir insanda tespit edildi. Lyon kentinde tedavi gören hastanın hayatını kaybetmesi dikkat çekerken, Fransız yetkililer virüsün ölümdeki rolünün araştırıldığını ve şu aşamada genel nüfus için bir sağlık riski belirlenmediğini açıkladı.

İLK KEZ BİR İNSANDA GÖRÜLDÜ

Fransa Sağlık Bakanlığı, Lyon kentindeki Hospices Civils de Lyon Hastanesi'nde ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi gören ve bağışıklık sistemi ağır derecede baskılanmış bir kişide Shamonda virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

Ekim ayının başında hayatını kaybeden hastanın, dünya genelinde virüsün insanda belgelendiği ilk vaka olduğu belirtildi.

Bakanlık, onlarca yıldır Afrika ve Asya'da hayvanlar arasında dolaşımda olan virüsün daha önce insanlara bulaştığının kaydedilmediğini vurguladı.

HASTANIN NASIL ENFEKTE OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Fransız yetkililer, hastanın virüsü ülkenin doğusunda enfekte bir böceğin ısırması sonucu kapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Virüsün, hayvanlar arasında yayılmasında rol oynayan Culicoides türü sokucu tatarcıklar aracılığıyla bulaştığı değerlendiriliyor.

Hastanın ölümünden önce görülen beyinle ilgili komplikasyonların virüsle bağlantılı olabileceği belirtilirken, ölümdeki kesin rolünü ortaya koymak amacıyla klinik, biyolojik ve epidemiyolojik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

AVRUPA'DA BİRÇOK ÜLKEYE YAYILDI

İlk olarak 1960'lı yılların ortalarında Nijerya'da tanımlanan Shamonda virüsü, uzun yıllar Afrika'nın çeşitli bölgelerinde ve Japonya'da hayvanlarda görüldü.

2026 yazında ise Avrupa'da ilk kez tespit edilen virüs, Fransa'nın yanı sıra Almanya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerindeki hayvan yetiştiriciliği işletmelerinde ortaya çıktı.

Özellikle sığırları etkileyen virüsün hayvanlarda ateş, ishal, iştahsızlık ve süt üretiminde düşüş gibi belirtilere neden olabildiği biliniyor.

"HALK İÇİN ŞU AN BİR RİSK BELİRLENMEDİ"

Fransa Sağlık Bakanlığı, ilk insan vakasının bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış bir hastada görülmesinin istisnai bir durum olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, mevcut bulgular doğrultusunda genel nüfus için belirlenmiş bir sağlık riski bulunmadığını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin de gelişmeden haberdar edildiği belirtilirken, virüsün insan sağlığı üzerindeki olası etkilerine ilişkin araştırmaların devam ettiği bildirildi.

FransaSağlıkDünyaLyonSon Dakika

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