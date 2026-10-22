Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış - Son Dakika
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Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış

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Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
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"Gel Konuşalım" programının yorumcusu Seray Sever, Yıldız Tilbe'nin bankadaki milyonlarının haberi olmadan faize yatırıldığını öğrenince "Beni günaha sokuyorsunuz" diyerek sinirlendiğini anlattı. Sever'e göre sanatçı, bu geliri kendi hazırladığı keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

"Gel Konuşalım" programının yorumcularından Seray Sever, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe hakkında dikkat çeken bir iddiayı canlı yayında paylaştı. Sever, Tilbe'nin bankada unuttuğu ve bilgisi dışında faize yatırılan milyonlarca lirayı öğrendiğinde gösterdiği sert tepkiyi ve sonrasında yaptığını anlattı.

Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış

"BENİ GÜNAHA SOKUYORSUNUZ" DİYEREK...

Seray Sever’in aktardığı bilgilere göre, banka görevlisi Yıldız Tilbe'nin haberi olmadan hesabında duran milyonlarca lirayı faiz mevduatına dönüştürdü. Durumu öğrenen ünlü sanatçı, faiz gelirini kabul etmeyerek bankacıya tepki gösterdi. Sever, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Faize karşı; bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan. Sonra söylenince 'Ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' diyerek sinirleniyor. O para sonra alınıyor keselerle, kendisi hazırlıyor. Keseleri ihtiyaç sahibine kendisi dağıtıyor."

Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış

GAZZE'YE YAPTIĞI MİLYONLUK BAĞIŞLA DA ANILMIŞTI

Kendine has tarzı ve yardımseverliğiyle tanınan Yıldız Tilbe, yakın zamanda Gazze'de yürütülen Çadırkent projesine yaptığı 300 bin dolarlık (yaklaşık 13 milyon lira) bağışla da kamuoyunun takdirini toplamıştı.

Yıldız TilbeMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • vedat cici vedat cici:
    ya bırak teyzem bu ağızları 4 29 Yanıtla
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    kılık kıyafeti ile günah işliyor diye yerden yere vuranlar şimdi birden Yıldız sever kesilmiş:)) Yeryüzünde tek günah bankadan faiz almak sanki 6 1
    sade vatandaş sade vatandaş:
    fonla kimseyi dolandırmadı görünüş insanı yanıltır örnekleri mevcut. görünüşüne değil içine bak. 4 0
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    sade vatandaş: Yanlış anlaşılmasın ben insanları kılık-kıyafeti dış görünüşüne göre değerlendirmem, bazıları için yazdım. Benzer şeyleri Fatma ablaları içinde yazmıştım 1 1
    vedat cici vedat cici:
    Mehmet Vatandaş: görüyorsun işte 0 0
    vedat cici vedat cici:
    sade vatandaş: sen içine bak benim gözüm kesmedi 0 0
  • Cesaretister Cesaretister:
    Allah razi olsun 18 2 Yanıtla
  • Selçuk Karan Selçuk Karan:
    Yıldız efsane kadın efsane 12 1 Yanıtla
  • yüksel kömür yüksel kömür:
    seni çok seviyoruz deli kız allah razı olsun 10 1 Yanıtla
  • Koray dinç Koray dinç:
    Helal olsun 9 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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