31 Mart 2024’te oluşan "kırmızı ağırlıklı" harita değişti: 37 ilde belediyeyi yöneten parti değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

31 Mart 2024’te oluşan "kırmızı ağırlıklı" harita değişti: 37 ilde belediyeyi yöneten parti değişti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oluşan siyasi harita, 30 ayda tutuklamalar, görevden almalar, kayyum atamaları ve parti değişiklikleriyle büyük ölçüde değişti. 81 ilin 37'sinde seçimi kazanan parti artık yönetimde değil. Seçimde 24 il kazanan AK Parti bugün 29, 35 il kazanan CHP ise yalnızca 6 ili yönetiyor. CHP'den ayrılarak kurulan YENİ Parti 21 ilde, bağımsız başkanlar 5 ilde, kayyumlar ise 6 ilde görev yapıyor. İlçe ve beldelerle birlikte AK Parti'ye geçen belediye sayısı 112'ye ulaştı.

Türkiye'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmenin tercihleriyle oluşan "kırmızı" ağırlıklı siyasi haritası, iki buçuk yılın ardından yeni bir görünüme büründü. Türkiye siyasi tarihinde hiçbir yerel seçimde görülmemiş şekilde haritanın değişmesinin nedenleri arasında, yargısal müdahaleler, tutuklamalar, görevden almalar, atanan kayyumlar ve muhalefet partilerinin liderleri tarafından şantajla yapıldığı iddia edilen transferler var.

Büyükşehir belediyeleri ile illerin merkez belediyeleri incelendiğinde 81 ilin 37'sinde belediyeyi yöneten partilerin aradan geçen sürede çeşitli gerekçelerle değiştiği görüldü.

31 Mart 2024’te oluşan

Seçmenden 31 Mart'ta 24 ili yönetmek üzere yetki alan AK Parti, şu an 29 ili yönetirken, seçmenden 35 ili yönetmek üzere görev alan CHP, halen altı ili yönetiyor. CHP'den ayrılarak kurulan YENİ Parti ise 21 ili yönetiyor. Beş il bağımsız başkanlarca yönetilirken, altı ilde ise kayyum görevde bulunuyor. 10 ili yönetmek için seçmenden yetki alan DEM Parti ise halen dört ili yönetiyor.

YENİ PARTİ 21 İLİ YÖNETİYOR

Seçmenden 35 büyükşehir ve il belediyesini yönetmekle yetkilendirilen CHP'de mutlak butlan kararının ardından 91 milletvekili ve çok sayıda belediye başkanı YENİ Parti'ye geçti. Halen, 21 büyükşehir belediyesi ve il belediyesi YENİ Partili başkanlar tarafından yönetiliyor.

31 Mart 2024’te oluşan

YENİ Partili belediye başkanları tarafından yönetilen belediyeler şöyle:

1-Turgay Sevindi - Amasya Belediye Başkanı

2-Faruk Demir - Ardahan Belediye Başkanı

3-Bilgehan Erdem - Artvin Belediye Başkanı

4-Melek Mızrak Subaşı - Bilecik Belediye Başkanı

5-Ali Orkun Ercengiz - Burdur Belediye Başkanı

6-Muharrem Erkek - Çanakkale Belediye Başkanı

7-Bülent Nuri Çavuşoğlu - Denizli Belediye Başkanı

8-Filiz Gencan Akın - Edirne Belediye Başkanı

9-Ayşe Ünlüce - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

10-Fuat Köse - Giresun Belediye Başkanı

11-Hasan Baltacı - Kastamonu Belediye Başkanı

12-Ahmet Önal - Kırıkkale Belediye Başkanı

13-Selahattin Ekicioğlu - Kırşehir Belediye Başkanı

14-Eyüp Kahveci - Kütahya Belediye Başkanı

15-Besim Dutlulu - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı

16-Metin Gürbüz - Sinop Belediye Başkanı

17-Candan Yüceer - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

18-Mehmet Gürel - Yalova Belediye Başkanı

19-Tahsin Erdem - Zonguldak Belediye Başkanı

Başkan vekilleri:

Mehmet Tuna Özcan - Bolu Belediye Başkanvekili, Nuri Aslan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili

CHP ALTI İL BELEDİYESİ YÖNETİYOR

YENİ Parti'ye geçmeyerek CHP'de kalan ve CHP'li başkanlarca yönetilmeye devam eden belediyeler şöyle:

1-Abdurrahman Tutdere - Adıyaman Belediye Başkanı

2-Ahmet Akın - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkan vekilleri:

Güngör Geçer - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Büşra Özdemir - Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Hatice Terekeci Özkan - Uşak Belediye Başkan Vekili, Gülşah Yıldırım Genç - Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 

AK PARTİ 24 İL BELEDİYESİNİ 29'A ÇIKARDI

AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 24 olan il sayısını Afyonkarahisar, Aydın, Nevşehir, Bursa ve İzmir'in AK Parti'ye geçmesiyle 29'a çıkardı. AK Partili başkanlar tarafından yönetilen il belediyeleri şöyle:

1-Burcu Köksal - Afyonkarahisar Belediye Başkanı

2-Özlem Çerçioğlu - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 3-Evren Dinçer - Aksaray Belediye Başkanı

4-Mete Memiş - Bayburt Belediye Başkanı

5-Erdal Arıkan - Bingöl Belediye Başkanı

6-Nesrullah Tanğlay - Bitlis Belediye Başkanı

7-Şahin Biba - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 8-Halil İbrahim Aşgın - Çorum Belediye Başkanı

9-Faruk Özlü - Düzce Belediye Başkanı

10-Şahin Şerifoğulları - Elazığ Belediye Başkanı

11-Mehmet Sekmen - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı

12-Fatma Şahin - Gaziantep Belediye Başkanı

13-Mehmet Öntürk - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

14-Şükrü Başdeğğirmen - Isparta Belediye Başkanı

15-Cemil Tugay - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

16-Fırat Görgel - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı

17-Özkan Çetinkaya - Karabük Belediye Başkanı

18-Memduh Büyükkılıç - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

19-Tahir Büyükakın - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

20-Uğur İbrahim Altay - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

21-Samir Er - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

22-Rasim Arı - Nevşehir Belediye Başkanı

23-Emrah Özdemir - Niğde Belediye Başkanı

24-Mehmet Yarka - Şırnak Belediye Başkanı

25-Mehmet Hilmi Güler - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı

26-Rahmi Metin - Rize Belediye Başkanı

27-Yusuf Alemdar - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

28-Halit Doğan - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

29-Ahmet Metin Genç - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

BEŞ BELEDİYE BAĞIMSIZ KALDI

Beş ilde ise belediyeleri bağımsız başkanlar yönetiyor. Bunlar şöyle:

1-Mansur Yavaş - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

2-Hakan Bilecen - Kilis Belediye Başkanı

3-Ahmet Aras - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

4-Mehmet Kasım Gülpınar - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

5-Muhammet Rıza Yalçınkaya - Bartın Belediye Başkanı

ALTI BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

31 Mart yerel seçimlerinin ardından altı il belediyesine kayyum atandı. kayyum tarafından yönetilen belediyeler şöyle:

1-Ekrem Canalp - Batman Belediye Başkan Vekili

2-İbrahim Taşyapan - Hakkari Belediye Başkan Vekili

3-Tuncay Akkoyun - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

4-Kemal Kızılkaya - Siirt Belediye Başkan Vekili

5-Şefik Aygöl - Tunceli Belediye Başkan Vekili

6-Ozan Balcı - Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

DEM PARTİ DÖRT İL BELEDİYESİNİ YÖNETİYOR

31 Mart yerel seçimlerinde 10 il belediyesini yönetmekle görevlendirilen DEM Parti, halen dört il belediyesini yönetiyor. Bu belediyeler şöyle:

1-Hazal Aras - Ağrı Belediye Başkanı

2-Ayşe Serra Bucak Küçük - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

3-Mehmet Nuri Güneş - Iğdır Belediye Başkanı

4-Sırrı Söylemez - Muş Belediyesi Başkanı

MHP'Lİ İL BELEDİYE SAYISI SEKİZ

2024 yerel seçimlerinden bu yana MHP'li belediye sayısı değişmedi. MHP tarafından yönetilen belediyeler şöyle:

1-İsmail Hakkı Esen- Çankırı Belediye Başkanı

2-Vedat Soner Başer - Gümüşhane Belediye Başkanı

3-Bekir Aksun - Erzincan Belediye Başkanı

4-Savaş Kalaycı - Karaman Belediye Başkanı

5-Ötüken Senger - Kars Belediye Başkanı

6-Derya Bulut - Kırklareli Belediye Başkanı

7-İbrahim Çenet - Osmaniye Belediye Başkanı

8-Mehmet Kemal Yazıcıoğlu - Tokat Belediye Başkanı

Büyük Birlik Partisi'nden seçilen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan görevlerine devam ederken, parti de değiştirmediler.

İLÇELERDE AK PARTİ'YE YOĞUN KATILIM

İlçe ve belde belediyelerinde 31 Mart yerel seçimlerinden sonra özellikle AK Parti'ye yoğun katılımlar yaşandı. İl belediyeleri ve başkan vekili seçimleri de dikkate alındığında yerel seçimlerden bugüne kadar AK Parti'ye geçen belediye sayısı toplam 112 oldu. Bunlar şöyle:

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇENLER

1-Burcu Köksal - Afyonkarahisar Belediye Başkanı

2-Veysel Topçu - Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı

3-Levent Koç - Ankara Haymana Belediye Başkanı

4-Mesut Özarslan - Ankara Keçiören Belediye Başkanı

5-Selim Çırpanoğlu - Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı

6-Yakup Odabaşı - Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı

7-Halil Öztürk - Antalya Elmalı Belediye Başkanı

8-İsa Yıldırım - Antalya Aksu Belediye Başkanı

9-Kadir Kumbul - Antalya Serik Belediye Başkanı

10-Gökhan Budak - Ardahan Göle Belediye Başkanı

11-Özlem Çerçioğlu - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 12-Mustafa İberya Arıkan - Aydın Söke Belediye Başkanı

13-Malik Ercan - Aydın Yenipazar Belediye Başkanı

14-Osman Yıldırımkaya - Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı

15-Aydın Dinçer - Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı

16-Hamit Tutuş - Batman Hasankeyf Belediye Başkanı

17- Saim Zileli - Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı

18-Şenol Öncül - Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı 19-Mehmet Özcan - Edirne Keşan Belediye Başkanı

20-Görbil Özcan - Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı

21-Umut Yılmaz - Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı

22-Mustafa Güzel - Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı

23-Orhan Çerkez - İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı

24-Eren Ali Bingöl - İstanbul Tuzla Beledieye Başkanı 25-Cemil Tugay - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

26-Onur Emrah Yıldız - İzmir Çiğli Belediye Başkanı

27-Saniye Bora Fıçı - İzmir Foça Belediye Başkanı

28-Mustafa Dursun - Kayseri Akkışla Belediye Başkanı

29-Şeref Güleser - Kayseri Felahiye Belediye Başkanı

30-Hasan Ustaoğlu - Konya Seydişehir Belediye Başkanı

31-Engin Uysal - Kütahya Domaniç Belediye Başkanı 32-Muammer Çelikbaş - Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkanı

33-Hasan Turgut - Şırnak Karalar Belde Belediye Başkanı

34-Mehmet Salih İnan - Şırdak İdil Belde Belediye Başkanı

35-Tuncer Başoğlu - Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı

36-Vahap Akay - Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı 37-Yasemin Fazlaca - Yalova Altınova Belediye Başkanı

Başkan Vekilleri:  

Özlem Vural Gürzel - İstanbul Beykoz Belediye Başkan Vekili, Sacit Terzi - İstanbul Şile Belediye Başkan Vekili

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN AK PARTİ'YE GEÇENLER

1-Cömert Özen - Adana Feke Belediye Başkanı

2-Selahattin Aysu - Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Belde Belediye Başkanı

3-İlhamı Zeyrek - Ağrı Eleşkirt Yücekapı Belde Belediye Başkanı

4-İsmet Aslan - Ağrı Hamur Belediye Başkanı

5-İmadeddin Ekmiş - Batman Merkez Balpınar Belde Belediye Başkanı

6-Alpaslan Karabulut - Batman Beşiri Belediye Başkanı

7-Eşref Varol - Bingöl Ilıcalar Belde Belediye Başkanı

8-Hayrettin Çiçek - Bingöl Sancak Belde Belediye Başkanı

9-İbrahim Ergün - Bitlis Adilcevaz Aydınlar Belde Belediye Başkanı

10-Ayhan Çavuş - Çankırı Orta Yaylakent Belde Belediye Başkanı

11-Muhammet Septioğlu - Elazığ Palu Belediye Başkanı

12-Bayram Öztürk - Elazığ Palu Beyhan Belde Belediye Başkanı

13-Ebubekir Irmak - Elazığ Sivrice Belediye Başkanı

14-Ali Açmaz - Elazığ Arıcak Bükardi Belde Belediye Başkanı

15-Adem Güneş - Erzincan Tercan Kargın Belde Belediye Başkanı

16-Emrullah Akpunar- Erzurum Aziziye Beleidye Başkanı

17-Nevzat Karasu- Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı

18-Soner Erkan - Giresun Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı

19-Mehmet Akpınar - Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı

20-Mehmet Aydın - Konya Çumra Belediye Başkanı

21-Mesut Ercan - Konya Emirgazi Belediye Başkanı

22-Mehmet Ali Yılmaz - Konya Yalıhüyük Belediye Başkanı

23-Ali Öztoklu - Konya Doğanhisar Belediye Başkanı

24-Fatih Orhan - Konya Altınekin Belediye Başkanı

25-Necati Koç - Konya Sarayönü Belediye Başkanı

26-Ali Kemal Derin - Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı

27-Murat Daban- Manisa Selendi Belediye Başkanı

28-Fehim Kaya- Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı

29-Selahattin Yalçın - Muş Yaygın Belediye Başkanı

30-Mehmet Sıddık Salur- Muş Merkez Karaağaç Belde Belediye Başkanı

31-Ömer Faruk Yenilmez - Muş Merkez Yeşilova Belde Belediye Başkanı

32-Mesut Karayiğit - Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı

33-Adnan Topal - Samsun Ladik Belediye Başkanı

34-Refahattin Şencan - Samsun Ayvacık Belediye Başkanı

35-Sezai Çelikten - Sivas Gemerek Belediye Başkanı

36-Ali Aydemir - Sivas Yıldız Belde Belediye Başkanı

37-Alihan Babat - Şırnak Uludere Şenoba Belde Belediye Başkanı

38-Ali Pelit - Tokat Çat Belde Belediye Başkanı

39-Hamza Bilgin - Trabzon Arsin Belediye Başkanı

40-Davut Karadavut - Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı

41-Abdullah Büyükkaradoğan - Yozgat Sorgun Araplı Belde Belediye Başkanı

BAĞIMSIZ OLUP AK PARTİ'YE GEÇENLER

1-Mahmut Dal- Adana Saimbeyli Belediye Başkanı

2-Zeynep Çelik - Çanakkale Yenice Kalkım Belde Belediye Başkanı

3-Muammer Yanık - Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı

4-Sadık Sefer - Konya Hüyük Belediye Başkanı

5-Fuat Koçal - Trabzon Vakfıkebir Belediye Başkanı

6-Zafer Arpacı - Uşak Banaz Belediye Başkanı

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇENLER

1-İsmail Akpınar- Aksaray Yeşiltepe Belde Belediye Başkanı 2-Sedat Uçar - Bingöl Yedisu Belediye Başkanı 3-Fatih Karabatı - Bursa Karacabey Belediye Başkanı 4-Ercan Özel - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı

5-Hayrettin Özdemir - Erzurum Horasan Belediye Başkanı

6-Mustafa Kodal - Isparta Yalvaç Belediye Başkanı 7-Ali Üzlük - Konya Ahırlı Belediye Başkanı

8-Cumali Öztürk - Kütahya Gediz Yenikent Belde Belediye Başkanı 9-Rasim Arı - Nevşehir Belediye Başkanı

10-Şerafettin Aydoğdu - Samsun Yakakent Belediye Başkanı 11-Bora Karakullukçu - Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı

DEM PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇENLER

1-Batman İkiköprü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut 2-Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit

3-Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır

DEVA PARTİSİ'NDEN AK PARTİ'YE GEÇENLER

1-Haydar Sert - Adıyaman Besni Suvarlı Belde Belediye Başkanı

2-Abit Özdemir - Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı

3-Maşuk Ataş - Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı

DEMOKRAT PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇENLER

1-Abdülbaki Kara - Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı

2-Mustafa Duran - Kırşehir Çiçekdağ Köseli Belde Belediye Başkanı

SAADET PARTİSİ'NDEN AK PARTİ'YE GEÇENLER

1-Ramazan Aydın - Elazığ Karakoçan Sarıcan Belde Belediye Başkanı

BBP'DEN AK PARTİ'YE GEÇENLER

1-Mustafa Yıldırımcı - Ardahan Göle Köprülü Belde Belediye Başkanı

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDIKTAN SONRA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİYLE AK PARTİ'YE GEÇENLER

1-İstanbul Üsküdar Belediyesi

2-İstanbul Bayrampaşa Belediyesi

3-İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi

4-İstanbul Adalar Belediyesi

5-İstanbul Ataşehir Belediyesi

YERİNE KAYYUM ATANAN BELEDİYE BAŞKANLARI

1-Ahmet Özer- İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı

2-Resul Emrah Şahan - İstanbul Şişli Belediye Başkanı

3-Mustafa Sarıgül - Tunceli Ovacık Belediye Başkanı

4-Mehmet Alkan - Kars Kağızman Belediye Başkanı

5-Hoşyar Sarıyıldız - Mersin Akdeniz Belediye Başkanı

6-Mehmet Karayılan - Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı

7-Ayvaz Hazır- Van Bahçesaray Belediye Başkanı

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiYeni PartiAK PartiKayyumGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
Bartın’daki berber cinayeti 24 saatte aydınlatıldı: Şüphelinin 650 bin lira borcu çıktı Bartın'daki berber cinayeti 24 saatte aydınlatıldı: Şüphelinin 650 bin lira borcu çıktı
Tayland’da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi Tayland'da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi
İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü 'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
Fenomen Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi Feci şekilde hayatını kaybetti Fenomen Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi! Feci şekilde hayatını kaybetti
Adana’da mesire alanında av tüfeğiyle vurulan 22 yaşındaki genç kadın toprağa verildi Adana'da mesire alanında av tüfeğiyle vurulan 22 yaşındaki genç kadın toprağa verildi
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
Nijer’deki esaret bitti: 76 ve 69 yaşındaki iki Avrupalı kadın Bingazi’de Nijer'deki esaret bitti: 76 ve 69 yaşındaki iki Avrupalı kadın Bingazi'de
Karadeniz’de gemi trafiği kapandı, Adana’da mandalinanın dalındaki kilosu 3 liraya indi Karadeniz'de gemi trafiği kapandı, Adana'da mandalinanın dalındaki kilosu 3 liraya indi
Milyonlar merakla bekliyor İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
13:06
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:36
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül’ün koruması da gözaltına alındı
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı
11:33
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:50
Osimhen’den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
10:37
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum
746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
10:31
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
10:27
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı
Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
10:17
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı
Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
10:10
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
09:53
İsmail Kartal’ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe’de Montella iddiası
İsmail Kartal'ın geleceği tartışılırken Fenerbahçe'de Montella iddiası
09:40
Galatasaray’dan tokat Fransızlar Lille’in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
09:34
Arda Güler Leipzig’e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi
Arda Güler Leipzig'e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:27
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
09:13
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
09:01
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
07:45
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:29:07. #.0.3#
SON DAKİKA: 31 Mart 2024’te oluşan "kırmızı ağırlıklı" harita değişti: 37 ilde belediyeyi yöneten parti değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei