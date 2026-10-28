Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk, çocuk evinde hizmetleri inceledi - Son Dakika
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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk, çocuk evinde hizmetleri inceledi

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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk, çocuk evinde hizmetleri inceledi
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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı çocuk evinde inceleme ve denetimlerde bulundu. Ziyarette çocukların barınma ve günlük yaşam alanları ile kurumda sunulan hizmetler yerinde değerlendirildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı çocuk evini ziyaret ederek inceleme ve denetimlerde bulundu.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, çocuk evine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çocukların yaşam alanlarını inceleyerek kurumda sunulan hizmetleri ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Ziyaret sırasında çocukların barınma ve günlük yaşam alanlarını inceleyen Selçuk, çocuk evinde sürdürülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurumun işleyişi ve çocuklara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi edinilen ziyarette, sunulan hizmetlerin mevcut durumu gözden geçirildi.

Çocukların güvenli ve uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmelerine yönelik hizmetlerin değerlendirildiği ziyaret, kurum bünyesinde yürütülen çalışmaların yerinde incelenmesiyle tamamlandı.

Kaynak: İHA
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