Kayseri'de motor ustası Soylu, antifrizin 35 derecenin üstünde tutulmasını önerdi - Son Dakika
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Kayseri'de motor ustası Soylu, antifrizin 35 derecenin üstünde tutulmasını önerdi

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Kayseri\'de motor ustası Soylu, antifrizin 35 derecenin üstünde tutulmasını önerdi
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Kayseri\'de motor ustası Soylu, antifrizin 35 derecenin üstünde tutulmasını önerdi
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Kayseri'de motor ustası Selçuk Soylu, kış aylarında antifrizin 35 derecenin üstünde tutulması ve kaliteli yağ kullanılması gerektiğini belirtti. Soylu'ya göre antifriz ihmal edilirse motor bloğu, radyatör ve kalorifer peteği zarar görüyor, bakımsız araç ise intikamını yolda alıyor.

Kayseri'de motor ustalığı yapan Selçuk Soylu, kış aylarında özellikle antifriz seçiminin önemli olduğunu söyleyerek, "Antifrize dikkat edilmezse motor bloğu, radyatör ve kalorifere zarar verebilir" dedi.

Kış aylarında araç bakımlarında dikkat edilmesi gereken noktaları söyleyen Selçuk Soylu, "Kış aylarında öncelikle antifriz, kışlık lastik, yağ ve filtrelere dikkat etmeliyiz. Lastiklerin en fazla 5 yıllık olması lazım. Antifrizimizin 35 derecenin üstü olması lazım. Yağ da kaliteli, güvenilir bir yağ kullanılması lazım. Yağ konusunda şimdiki yeni araçlarda yaz kış fark etmiyor. 5/30 sentetik yağlara dikkat edilmesi lazım" dedi.

Soylu, özellikle antifrizin derecesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Antifrizde özellikle derecesine dikkat edilmelidir. Kaliteli antifriz kullanılması lazım. Eğer dikkat edilmezse kışın donma yapar, yazları üzerine su eklemelerin de zaten antifrizin bome değeri düşer. Bu sebepten de kışın motor çalışmaz, donma yapar. Motor bloğuna zarar verir, su radyatörüne zarar verir, ondan sonra içerideki kalorifer peteğine zarar verir. Antifrizi kaliteli ve 35 derecenin üstünde tutmak lazım kış şartlarında. Biz vatandaşlarımızın bakımlarını zamanında yaptırmalarını isteriz. Bakımsız araç intikamını yolda alır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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