Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selçuk, Muğla Menteşe\'de İyilik Var\'ı tanıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye genelinde iyilik hareketini yaygınlaştırmayı amaçlayan "İyilik Var" Dijital Gönüllülük Platformu, Muğla'da tanıtılıyor.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, platformun tanıtımı kapsamında Menteşe ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Selçuk, iyilik, dayanışma ve gönüllülük bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

"İyilik Var" Dijital Gönüllülük Platformu kapsamında gerçekleştirilen buluşmalarda, vatandaşların gönüllülük faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi amaçlandı. Platform aracılığıyla toplumsal dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve iyilik hareketinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Menteşe'de gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla vatandaşların gönüllülük faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi ve toplumsal yardımlaşma bilincinin artırılması amaçlanıyor.