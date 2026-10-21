Aksaray'da yaklaşık 1 ton şekeri çalan 3 kişi güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da yaklaşık 1 ton şekeri çalan 3 kişi güvenlik kamerasına yakalandı

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Aksaray'da Selçuk Caddesi'nde gece yarısından sonra iki mopedle tırın yanına gelen 3 kişi, brandayı keserek yaklaşık 1 ton şeker çaldı. Sabah tırın yanına gelen sürücü durumu fark edip polise bildirdi, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.

Aksaray'da üç tekerlekli iki moped ile şeker yüklü tırın brandasını açarak çuvallarla yaklaşık 1 ton şeker çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Selçuk Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde gece yarısından sonra yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üç tekerlekli iki moped ile şeker çuvallarının yüklü olduğu park halindeki tırın yanına yaklaşan 3 kişi, tırın brandasını kesip açarak şeker çuvallarına ulaştı. Bir kişi dorsede yüklü şeker çuvallarını aşağıya uzatırken, diğer 2 kişi mopedin kasasına yükledi. Yaklaşık 8 çuval şeker yüklenen mopedin biri olay yerinden uzaklaşırken, diğer 2 kişi ikinci mopedi şekerle doldurdu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında şahısların rahatlığı dikkat çekerken, güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların dorsede yüklü şeker çuvallarını çıkarması, çuvalları mopedlere yüklemesi, ilk mopedin olay yerinden ayrılması ve ikinci mopedin şeker çuvallarıyla doldurulması görülüyor. Sabah yola çıkmak için tırın yanına gelen sürücü ise brandanın kesildiğini fark ederek şekerlerin çalındığını anladı. Bunun üzerine durum polise bildirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Hırsızlıkİnceleme3. SayfaGüvenlikAksaraySelçukGüncelSon Dakika

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