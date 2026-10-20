Efes Selçuk'ta minikler Kent Belleği gezisinde seramikle arı motifi yaptı - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta minikler Kent Belleği gezisinde seramikle arı motifi yaptı

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Efes Selçuk\'ta minikler Kent Belleği gezisinde seramikle arı motifi yaptı
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İsabey Çocuk Bakım Yurdu, Belevi ve 14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Atölyesi'ndeki minikler, 'Arkeolojiye Merhaba' ve 'Kültürel Miras Atölyesi' kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği'ni ziyaret etti. Tarihi su kemerlerini gezen minikler, Efes'in antik arı motifini seramikle şekillendirdi.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi İsabey Çocuk Bakım Yurdu, Belevi ve 14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Atölyesi'nde eğitim alan minikler, Çocuk Birimleri bünyesinde Selçuk Efes Kent Belleği iş birliği ile gerçekleştirilen "Arkeolojiye Merhaba" ve "Kültürel Miras Atölyesi" kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği'ni ziyaret ederek kentin tarihini yakından tanıma fırsatı buldu.

Tarih ve kültür dolu gezi kapsamında ilk olarak İstasyon Meydanı'nda bulunan tarihi su kemerlerini gezen çocuklar; su kemerlerinin, tren istasyonunun ve Carpouza Kafe'nin geçmişini Tarihçi Tolga Mert'ten dinledi. Kentin tarihi dokusunu keşfeden minikler, merak ettikleri soruları yöneltti.

İstasyon Meydanı'ndaki keşiflerinin ardından Selçuk Efes Kent Belleği'ni de gezen çocuklara, Efes Selçuk'un köklü tarihi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Efes Selçuk'u ziyareti hakkında bilgiler verildi. Anlatılan hikayelerle kentin geçmişine doğru keyifli bir yolculuğa çıkan minikler, yaşadıkları yerin kültürel mirasını daha yakından tanıdı.

Gezinin son bölümünde ise Efes Antik Kenti'nin geçmişini anlatan animasyon filmini izleyen çocuklar hem eğlendi hem de öğrendiklerini pekiştirdi. Çocuklar, animasyon filminin ardından Seramik Sanatçısı, Arkeoseramik Uzmanı ve Eğitmen Gülsüm Gökmenoğlu eşliğinde, Efes'in antik dönem simgelerinden biri olan arı motifini seramikle şekillendirdiler.

Kaynak: ANKA
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