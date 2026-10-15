Yapay zeka sahte ilaç reklamına dönüştürülen röportajı için Takır suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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Yapay zeka sahte ilaç reklamına dönüştürülen röportajı için Takır suç duyurusu yaptı

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Yapay zeka sahte ilaç reklamına dönüştürülen röportajı için Takır suç duyurusu yaptı
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Prof. Dr. Selçuk Takır'ın çalışmalarına dair röportajı, yapay zeka aracılığıyla manipüle edilerek sahte ilaç reklamına dönüştürüldü. Takır, izinsiz kullanım nedeniyle suç duyurusunda bulunup Siber Suçlarla Mücadele'ye başvurdu; vatandaşları sahte sağlık reklamlarına karşı uyardı.

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Takır'ın bilimsel çalışmalarıyla ilgili röportajı, yapay zeka teknolojisi kullanılarak manipüle edilip sahte ilaç reklamlarında kullanıldı. Röportajının izinsiz şekilde kullanıldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu belirten Takır, vatandaşları sahte sağlık reklamlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Takır'ın bilimsel çalışmalarını konu alan röportajının dolandırıcılık amacı taşıyan paylaşımlarda kullanıldığı tespit edildi. Röportajının izinsiz kullanılması üzerine suç duyurusunda bulunan Prof. Dr. Selçuk Takır, yaptığı açıklamada bilimsel çalışmaları hakkında yayımlanan haberin yapay zeka aracılığıyla manipüle edilerek sahte ilaç reklamlarında ve dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını belirtti. Takır, söz konusu paylaşımlarla ilgili Siber Suçlarla Mücadele birimlerine başvurduğunu ifade ederek, vatandaşların bu tür yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğine dikkati çekti.

Vatandaşlara sahte sağlık reklamı uyarısı

Sahte ilaç ve tedavi yöntemlerine ilişkin reklamlara karşı vatandaşları uyaran Takır, "Bilim insanlarının isim, görüntü ve seslerinin yapay zeka teknolojisi kullanılarak izinsiz biçimde reklam içeriklerine dönüştürülmesi riskini bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşların özellikle sosyal medya ve internet sitelerinde yayımlanan ilaç ve tedavi ürünü reklamlarına karşı temkinli davranmaları gerekmektedir. Kaynağı doğrulanmamış ürünler satın alınmamalı ve şüpheli internet siteleri üzerinden kişisel ya da finansal bilgiler paylaşılmamalıdır" dedi.

Kaynak: İHA
Siber Suçlarla MücadeleDolandırıcılıkYapay ZekaTeknolojiSelçukSağlıkYerelSon Dakika

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