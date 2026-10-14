Çorum'da çarpışan otomobillerden biri minibüse çarptı, kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da çarpışan otomobillerden biri minibüse çarptı, kazada 4 kişi yaralandı

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Çorum\'da çarpışan otomobillerden biri minibüse çarptı, kazada 4 kişi yaralandı
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Çorum'da Selçuk Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlardan biri park halindeki minibüse çarptı ve kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan 4 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

N.S. idaresindeki 19 ABN 481 plakalı otomobil ile H.A.P'nin kullandığı 19 AAN 207 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, park halindeki minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 19 AAN 207 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan T.A, M.E.S. ve M.P. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Hitit ÜniversitesiTrafik KazalarıSelçukGüncelÇorumSon Dakika

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